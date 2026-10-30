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«Στις εκλογές λέγονται και πελλάρες». Μέσα από αυτή τη φράση, ο Γιώργος Παμπορίδης συνοψίζει όσα ακούν οι πολίτες κάθε φορά που έχουμε εκλογές, είτε αυτές είναι προεδρικές, είτε βουλευτικές, είτε τοπικές.

Αν και το καρφί πήγαινε στον Αβέρωφ Νεοφύτου, με αφορμή την πρότασή του για τις κυρώσεις στη Ρωσία (η οποία άφησε με το στόμα ανοιχτό τους συναγερμικούς), εντούτοις, πρόκειται για ένα ευρύτερο ζήτημα. Ακούμε προτάσεις που είτε δεν μπορούν να υλοποιηθούν, είτε χρειάζονται πέραν της μίας πενταετίας για να ολοκληρωθούν. Απτό παράδειγμα αποτελεί το ανέκδοτο με το φυσικό αέριο.

Τα κόμματα και οι υποψήφιοι λένε αυτά που θέλει να ακούσει το ακροατήριο, χαϊδεύοντας τα αυτιά των ψηφοφόρων. Ας ελπίσουμε ότι ο κ. Παμπορίδης, σε περίπτωση που πάρει το χρίσμα του ΔΗΣΥ, θα περιορίσει τις δικές του «πελλάρες» χάριν της προεκλογικής εκστρατείας.

Π.Α