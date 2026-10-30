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Ψυχιατρικά προβλήματα, εξάρτηση από ναρκωτικά, αστεγία και έλλειψη οικογενειακής στήριξης, επικαλέστηκε καταδικασθέντας ζητώντας μείωση της τριετούς ποινής φυλάκισης που του είχε επιβληθεί για διάρρηξη και κλοπή με λεία €18.520, όμως το Εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεσή του. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση είχε και το ιστορικό υποθέσεων βίας και απειλών κατά της συζύγου του, καθώς και η παραβίαση δικαστικού διατάγματος που του απαγόρευε να την πλησιάζει ή να επικοινωνεί μαζί της.

Το Εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεση του καταδικασθέντα, επικυρώνοντας την ποινή άμεσης φυλάκισης που του είχε επιβληθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, καθώς έκρινε ότι οι ποινές που του επιβλήθηκαν δεν είναι έκδηλα υπερβολικές, παρά τα προβλήματα ουσιοεξάρτησης και τις δύσκολες προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες που επικαλέστηκε.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στις 17 Μαΐου 2025 στη Λεμεσό, ενώ κατά την επιμέτρηση της ποινής λήφθηκαν υπόψη ακόμη δύο υποθέσεις που εκκρεμούσαν εναντίον του.

Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, αδικήματα απειλής, παρενόχλησης, ψυχολογικής και σωματικής βίας, κοινής επίθεσης και πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος της συζύγου του, τα οποία διαπράχθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες στη Λεμεσό. Το δικαστήριο έλαβε επίσης υπόψη προηγούμενη καταδίκη του για αδικήματα που περιλάμβαναν διάρρηξη κατοικίας, κλοπή, απόπειρα διάρρηξης και κατοχή διαρρηκτικού οργάνου, για τα οποία το 2019 του είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης.

Με την έφεσή του, ο καταδικασθείς υποστήριξε ότι οι ποινές ήταν έκδηλα υπερβολικές και ότι το πρωτόδικο δικαστήριο δεν αξιολόγησε επαρκώς τα στοιχεία που αφορούσαν τις προσωπικές του περιστάσεις. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, ψυχιατρικά προβλήματα για τα οποία είχε νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, αστεγία, απουσία εργασίας και έλλειψη οικογενειακής και κοινωνικής υποστήριξης. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν δόθηκε η δέουσα βαρύτητα στην παραδοχή του και στη συνεργασία του με την Αστυνομία, ενώ οι προηγούμενες καταδίκες του, κατά τη θέση του, προσμέτρησαν υπέρμετρα εις βάρος του.

Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι τα παράπονά του δεν είχαν έρεισμα, σημειώνοντας ότι το πρωτόδικο δικαστήριο είχε λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του, περιλαμβανομένων των προσωπικών και οικογενειακών περιστάσεων του καταδικασθέντος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εξάρτησή του από σκληρές ουσίες, στη διακοπή της επικοινωνίας με τις δύο ανήλικες θυγατέρες του μετά την κατάρρευση της σχέσης του με τη σύζυγό του, καθώς και στο γεγονός ότι είχε εγκαταλείψει σύντομα πρόγραμμα θεραπείας.

Παράλληλα, το δικαστήριο υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ανησυχητική έξαρση των διαρρήξεων και των κλοπών, επισημαίνοντας ότι τέτοια εγκλήματα πλήττουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Στην αξιολόγησή του προσμέτρησε επίσης τη βαρύτητα των αδικημάτων που αφορούσαν τη σύζυγο του καταδικασθέντος, καθώς και το γεγονός ότι εκείνος είχε αγνοήσει δικαστικό διάταγμα που του απαγόρευε να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων ή να επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.

Ως μετριαστικούς παράγοντες, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε συνυπολογίσει την παραδοχή του, τη συνεργασία του με τις αστυνομικές αρχές, την έκθεση του Γραφείου Ευημερίας και τις προσπάθειές του να απεξαρτηθεί από τις ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, έκρινε ότι η προηγούμενη καταδίκη του για παρόμοια αδικήματα δικαιολογούσε αυξημένη αυστηρότητα, καθώς δεν τον απέτρεψε από τη διάπραξη νέων αδικημάτων.

Το Εφετείο τόνισε ότι οι προσωπικές δυσκολίες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προσφυγή στο έγκλημα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αδικήματα που υπονομεύουν την ασφάλεια των πολιτών. Σημείωσε, μάλιστα, ότι η τριετής ποινή για τη διάρρηξη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υπερβολική, δεδομένου ότι για προηγούμενη διάρρηξη και κλοπή τού είχε επιβληθεί το 2019 ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών.

Καταλήγοντας, το Εφετείο έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος παρέμβασης στις ποινές και απέρριψε την έφεση στο σύνολό της, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση.