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Ο Μιχάλης Ιωαννίδης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για παραίτηση του από τη θέση του επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ.

Μιλώντας στο podcast Legal Matters, διευκρίνισε, ωστόσο, ότι έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση της προέδρου του κόμματος, «για προσωπικούς λόγους», ισχυριζόμενος πως αυτοί δεν σχετίζονται με τις εξελίξεις που προέκυψαν σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές. Η Αννίτα Δημητρίου, πρόσθεσε, δεν αποδέχτηκε την παραίτηση και του ζήτησε να παραμείνει ώστε να βοηθήσει στη διαχείριση της κατάστασης όπως αυτή είχε διαμορφωθεί..

Ο επικεφαλής του «σκιώδους Υπουργικού Συμβουλίου» του ΔΗΣΥ, σχολίασε επίσης τα περί ντιρεκτίβας του κόμματος για περιορισμό των δημόσιων τοποθετήσεων στα ΜΜΕ σε σχέση με τα εσωκομματικά. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ότι γνωρίζει ο ίδιος, ο οποίος ήταν παρών μέχρι ενός σημείου, δεν έχει ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό που έγινε, είπε, είναι μια συζήτηση όπου λέχθηκε πως πρέπει τα στελέχη να περιορίσουν τις τοποθετήσεις τους. «Όλοι συμφωνήσαμε ότι είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε, […] δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα», επισήμανε.

Για την χθεσινή του παρουσία στο Legal Matters, διευκρίνισε πως ήταν προγραμματισμένη από καιρό και ξεκαθάρισε ότι θα είναι η τελευταία φορά που θα αναφερθεί σε θέματα εσωκομματικών διεργασιών.

Φίλοι μου αυτή ήταν μια προγραμματισμένη από καιρό συζήτηση με τον αγαπητό @chrischristophi. Ξεκαθαρίζω ότι είναι η τελευταία φορά που θα αναφερθώ σε θέματα εσωκομματικών διεργασιών και ακόμα και αυτό σε μια προσπάθεια συνεννόησης. Νομίζω τα έχουμε πει όλα και έχουμε και… https://t.co/HfgYDuX7rf October 29, 2026

«Το 2023 ψήφισα Δημήτρη»

Σε άλλο σημείο του podcast εξήγησε το πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις του με την Αννίτα Δημητρίου τα τελευταία χρόνια όπου η ίδια τον διόρισε στη θέση που υπηρετεί σήμερα. Αποκάλυψε μάλιστα, ότι ο ίδιος στις εκλογές για πρόεδρο του ΔΗΣΥ το 2023, έδωσε την ψήφο του στον Δημήτρη Δημητρίου και όχι στην Αννίτα Δημητρίου. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, με την εκλογή της, η πρόεδρος του κόμματος του ζήτησε να πλησιάσει το κόμμα για να βοηθήσει. «Αμέσως της είπα ναι, όποιος πρόεδρος του κόμματος με πήρε ποτέ πάντα λέω ναι», ανέφερε.

Αβέρωφ και Παμπορίδης

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου ξεκαθάρισε ότι το Συμβούλιο θα είναι στη διάθεση του όποιου από τους δύο υποψηφίους λάβει το χρίσμα του κόμματος. Όσον αφορά την προσωπική του επιλογή να στηρίξει Γιώργο Παμπορίδη, αναφέρθηκε σε μια πολιτική τοποθέτηση αφού νιώθει πιο κοντά στη μεταρρύθμιση που ο ίδιος προωθεί με τις θέσεις του.

Όσον αφορά τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Μιχάλης Ιωαννίδης δήλωσε πως έχουν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα και συζήτησαν σε καλό κλίμα για πέραν της μίας ώρας. Διευκρίνισε ότι αυτό έγινε μετά την διατύπωση της πρότασης του για άρση των ενεργειακών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. «Πρέπει να καταλάβετε, εγώ έχω φίλους και κουμπάρους που μπορεί να σκοτωθούμε στην πολιτική συζήτηση. Μετά θα πάμε να φάμε και θα πιούμε μια μπύρα», είπε χαρακτηριστικά.