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Προτεραιότητα στην επικοινωνία με τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού δίνει ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, κατά τον μήνα που απομένει μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές. Σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει ότι θέλει να ακούσει τις δυσκολίες, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους για την καθημερινότητα, το μέλλον και την πορεία του Κυπριακού.

Ο κ. Νεοφύτου ξεκαθαρίζει ότι επιλέγει να αφιερώσει τον χρόνο του στον κόσμο της παράταξης και όχι σε δημόσιες συζητήσεις που οδηγούν σε αντιπαραθέσεις και υπονομεύουν την ενότητα. Θέτοντας την ενότητα ως προτεραιότητα, προτάσσει την κοινή πορεία με την κοινωνία για τις αλλαγές που, όπως αναφέρει, έχει ανάγκη η χώρα.

Αυτούσια η δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου:

Στον μήνα που απέμεινε, μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές, αποφάσισα να δώσω την απόλυτη προτεραιότητα στα μέλη της πολιτικής οικογένειάς μου, τα οποία θέλω ακόμα μια φορά να ακούσω και να αφουγκραστώ.

Θέλω να ακούσω για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, οι εργαζόμενοι, οι αυτοεργοδοτούμενοι και οι μικροεπιχειρηματίες, τις ανησυχίες των νέων μας για το μέλλον τους και των συνταξιούχων για την ποιότητα ζωής τους, τους προβληματισμούς τους για την πορεία του Κυπριακού. Θέλω να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις για όσα μας απασχολούν, για όσα πρέπει να αλλάξουμε. Να ακούσω τις έγνοιες και τις προσδοκίες τους.

Σε αυτούς θέλω να αφιερώσω τον χρόνο μου και όχι σε δημόσιες συζητήσεις που οδηγούν σε αντιπαραθέσεις που, αντί να ενισχύουν την ενότητα της παράταξης, την υπονομεύουν. Προτεραιότητα είναι η ενότητα.

Για να προχωρήσουμε μαζί με την κοινωνία για την αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Για μια δίκαιη κοινωνία, για ένα αποτελεσματικό κράτος, για μια ελεύθερη και ασφαλή Κύπρο.