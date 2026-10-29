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Σαφείς αιχμές κατά του Χάρη Γεωργιάδη άφησε ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιάννης Καρούσος, εκφράζοντας τη θέση ότι η παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης θα έπρεπε να είχε γίνει αποδεκτή.

Ο κ. Καρούσος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», επέκρινε τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ για τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να τερματιστούν οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και να γίνει σεβαστή η απόφαση της κομματικής βάσης.

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ επισήμανε ότι η παράταξη οδηγείται για πρώτη φορά σε μια τέτοια διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου της για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όπως εξήγησε, η κομματική ηγεσία έχει απευθύνει έκκληση προς τα στελέχη να αποφύγουν τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνοχή του κόμματος.

«Φαίνεται ότι πολλοί δεν τους αρέσει ότι πάμε για τη νίκη», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα εσωστρέφειας που δημιουργείται από τις δημόσιες διαφωνίες έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στον Δημοκρατικό Συναγερμό όσο και στους ψηφοφόρους του.

«Έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση Γεωργιάδη»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Γιάννης Καρούσος απέναντι στη στάση του Χάρη Γεωργιάδη, επισημαίνοντας ότι η ελευθερία έκφρασης προσωπικών απόψεων δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η κατοχή μιας θεσμικής θέσης συνδεδεμένης με το κόμμα.

«Όταν είσαι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, δεν μπορείς να κάνεις δηλώσεις ότι ουσιαστικά δεν θα ακολουθήσεις το καταστατικό του κόμματος», δήλωσε, επιμένοντας ότι το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής υποψηφίου πρέπει να γίνει αποδεκτό από το σύνολο των στελεχών.

Κατά τον ίδιο, οι δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Γεωργιάδη ήταν άστοχες και λανθασμένες, καθώς προκαλούν πρόσθετες δυσκολίες στον ΔΗΣΥ σε μια περίοδο κατά την οποία η παράταξη επιχειρεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψη ότι η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από την προεδρία του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης έπρεπε να γίνει αποδεκτή. Όπως υποστήριξε, δεν μπορεί κάποιος να κατέχει μια τέτοια θέση και την ίδια στιγμή να προαναγγέλλει ότι δεν θα στηρίξει τον υποψήφιο που θα αναδείξουν τα μέλη του κόμματος.

«Δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι είναι διαφορετικό να εκφράζει κάποιος τις προσωπικές του πολιτικές θέσεις και διαφορετικό να τοποθετείται υπό την ιδιότητα του επικεφαλής ενός θεσμού που συνδέεται με την παράταξη.

Σε ερώτηση κατά πόσον υπήρξε επικοινωνία της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον Χάρη Γεωργιάδη, απάντησε αρνητικά, επαναλαμβάνοντας ότι, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να είχε γίνει αποδεκτή η παραίτηση.

Απορρίπτει τα περί πολιτικού εκβιασμού

Ο Γιάννης Καρούσος διαφώνησε και με τις αναφορές του Χάρη Γεωργιάδη σε πιέσεις και πολιτικό εκβιασμό, απορρίπτοντας τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

Επικαλέστηκε τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της προέδρου του ΔΗΣΥ ότι δεν ασκήθηκαν πιέσεις, επισημαίνοντας πως οι αναφορές αυτές ενδέχεται να εκληφθούν ως αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της κομματικής ηγεσίας.

Πρόσθεσε ότι η άσκηση πολιτικών πιέσεων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στην πολιτική ζωή, χωρίς ωστόσο αυτό να δικαιολογεί, κατά την εκτίμησή του, τις δημόσιες τοποθετήσεις που τροφοδοτούν την εσωκομματική ένταση.

Επέμεινε, παράλληλα, ότι η διατήρηση της ενότητας πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για όλα τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Κρατά κλειστά τα χαρτιά του για Παμπορίδη και Αβέρωφ

Απέφυγε να αποκαλύψει ποιον από τους δύο διεκδικητές της υποψηφιότητας, τον Γιώργο Παμπορίδη ή τον Αβέρωφ Νεοφύτου, θα προτιμούσε να δει ως υποψήφιο του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές.

Εξηγώντας τη στάση του, ανέφερε ότι μεταξύ των μελών της ηγεσίας υπάρχει συμφωνία να μην προχωρούν σε δημόσιες δηλώσεις υποστήριξης συγκεκριμένων προσώπων, ώστε η κομματική βάση να μπορέσει να διαμορφώσει ανεπηρέαστη την κρίση της.

Την ίδια ώρα, έθεσε ζήτημα δημόσιας δέσμευσης των στελεχών που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του κόμματος ότι θα στηρίξουν τον υποψήφιο που τελικά θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως των προσωπικών τους προτιμήσεων.

«Όποιος και να επιλεγεί, δίπλα του, μαζί του, να τον τρέξουμε», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι προσωπικά θα καταβάλει την ίδια προσπάθεια για την εκλογή είτε του Γιώργου Παμπορίδη είτε του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Υποστήριξε ακόμη ότι η συμμετοχή σε ένα κόμμα συνεπάγεται την υποχρέωση αποδοχής των συλλογικών αποφάσεων και ότι δεν είναι δυνατόν τα στελέχη να επιλέγουν ποιες αποφάσεις θα ακολουθήσουν με βάση τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

«Είμαι κομματικός. Με ενδιαφέρει πρώτα και πάνω απ’ όλα ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο κόσμος του», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητά του είναι η παράταξη και η διασφάλιση της ενότητάς της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ζητά εκλογή υποψηφίου εντός Νοεμβρίου

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ τάχθηκε υπέρ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίου μέσα στον Νοέμβριο, εκφράζοντας μάλιστα την άποψη ότι θα ήταν προτιμότερο το ζήτημα να είχε διευθετηθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παράταση της εκκρεμότητας έχει συμβάλει στη δημιουργία του κλίματος έντασης που επικρατεί σήμερα στο εσωτερικό του κόμματος.

Κάλεσε, συνεπώς, τα ανώτατα στελέχη να περιορίσουν τις δημόσιες διαφωνίες τους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην προετοιμασία για τις προεδρικές εκλογές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όσα στελέχη δεν είναι διατεθειμένα να στηρίξουν την επιλογή της κομματικής βάσης οφείλουν να ξεκαθαρίσουν εγκαίρως τη θέση τους, αντί να παραμένουν σε θεσμικά αξιώματα ενώ αμφισβητούν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

«Πρέπει να έχουμε υποψήφιο και να σεβαστούμε τη βάση του κόμματος», κατέληξε ο Γιάννης Καρούσος, στέλνοντας μήνυμα συστράτευσης με τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί, με τελικό στόχο την επικράτηση του Δημοκρατικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές.