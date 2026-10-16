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Στη διάθεση κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2025 και 2026 προχωρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), με τις πωλήσεις προς το κοινό και τους συλλέκτες να αρχίζουν στις 26 Οκτωβρίου 2026. Τα κέρματα είναι ακυκλοφόρητα και θα πωλούνται αποκλειστικά σε ρολά, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος.

Η διάθεση καλύπτει όλες τις ονομαστικές αξίες, από το ένα σεντ έως τα δύο ευρώ. Η κοπή ανέρχεται σε 100.000 τεμάχια ανά ονομαστική αξία για καθένα από τα δύο έτη. Επιπλέον, 5.000 τεμάχια ανά ονομαστική αξία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από την ΚΤΚ για την ετοιμασία ισάριθμων σετ κερμάτων.

Τιμή πώλησης και επιβαρύνσεις

Τα κέρματα διατίθενται στην ονομαστική τους αξία, πλέον διαχειριστικών εξόδων 5%. Προστίθενται έξοδα αποστολής και ασφάλισης, καθώς και ΦΠΑ, όπου εφαρμόζεται.

Για τους επαγγελματίες εμπόρους και τις μη κερδοσκοπικές νομισματικές εταιρείες, τα ρολά των αξιών ενός, δύο και πέντε σεντ θα διατίθενται μόνο ως μέρος ολοκληρωμένης σειράς ρολών. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αγοράσει τον ίδιο αριθμό ρολών και για καθεμία από τις υπόλοιπες αξίες: 10, 20 και 50 σεντ, ένα και δύο ευρώ.

Πώς αγοράζουν κέρματα το κοινό και οι συλλέκτες

Οι πωλήσεις προς το κοινό και τους συλλέκτες θα πραγματοποιούνται με τους ακόλουθους τρόπους:

Στα ταμεία της ΚΤΚ , από τις 26 Οκτωβρίου, με πληρωμή σε μετρητά ή με κάρτα, εξαιρουμένων των καρτών American Express.

, από τις 26 Οκτωβρίου, με πληρωμή σε μετρητά ή με κάρτα, εξαιρουμένων των καρτών American Express. Ηλεκτρονικά, από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026 , μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης αγοράς.

, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης αγοράς. Με έντυπο παραγγελίας, από τις 7 Νοεμβρίου 2026, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ, στην ενότητα «Νομισματικά είδη προς πώληση», και θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην τράπεζα.

Αιτήσεις εμπόρων από τις 19 Οκτωβρίου

Για τους επαγγελματίες εμπόρους νομισματικών αντικειμένων και τις μη κερδοσκοπικές νομισματικές εταιρείες, η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026. Η ΚΤΚ θα απαντήσει σε κάθε αίτηση μεταξύ 26 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας. Όσες κατατεθούν με διαφορετικό τρόπο θα απορριφθούν.

Οι επαγγελματίες έμποροι που αγοράζουν για πρώτη φορά από την ΚΤΚ πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στον κατάλογο εμπόρων νομισματικών αντικειμένων της τράπεζας. Για την εγγραφή απαιτείται, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η αποστολή σε αρχεία PDF του αριθμού ΦΠΑ της εταιρείας και επίσημου εγγράφου που να επιβεβαιώνει ότι στις κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνεται το εμπόριο νομισματικών αντικειμένων.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση numismatic.orders@centralbank.cy.

Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την εξάντληση του διαθέσιμου αποθέματος θα απορρίπτονται, με σχετική ενημέρωση των αιτητών. Η ΚΤΚ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ολικώς ή μερικώς, χωρίς εξήγηση.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο numismatic.orders@centralbank.cy ή στα τηλέφωνα +357 22714154 και +357 22714745.