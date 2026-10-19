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Αύξηση 3,8% σημείωσαν οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το 2025 και ανήλθαν στα €1.953, σε σχέση με €1.881 το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών των υπαλλήλων για το 2025 ήταν €2.591 σε σύγκριση με €2.483 κατά το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κατανομή Υπαλλήλων κατά Ομάδα Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών και Φύλο

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το μεγαλύτερο μερίδιο υπαλλήλων, με ποσοστό 13,0% επί του συνόλου, λαμβάνει μηνιαίες απολαβές από €1.000 έως €1.249.

Ακολουθούν οι υπάλληλοι με απολαβές από €1.500 έως €1.749 (11,4%) και από €1.250 έως €1.499 (11,2%).

Συγκρίνοντας την κατανομή των υπαλλήλων κατά φύλο, οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών εντοπίζονται σε συγκεκριμένες μισθολογικές κατηγορίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στις κατηγορίες €1.000 – €1.249 και €1.250 – €1.499, το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών κατά 3,3 και 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Αντίθετα, όπως σημειώνει η Υπηρεσία, στην ανώτερη μισθολογική κατηγορία των €6.000 και άνω, το ποσοστό των αντρών είναι υψηλότερο από εκείνο των γυναικών κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Μέσος Όρος Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Επιπλέον, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για το 2025 κυμαίνεται μεταξύ €956 στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και €5.038 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Προσθέτει ότι παρατηρείται αύξηση σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στον τομέα Ορυχείων και Λατομείων (10,3%), στον οποίο απασχολείται μικρός αριθμός υπαλλήλων, με αποτέλεσμα οι στατιστικές εκτιμήσεις να επηρεάζονται περισσότερο από μεταβολές στα επιμέρους στοιχεία. Ακολουθούν οι τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (7,7%) και των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων (7,0%).

ΚΥΠΕ