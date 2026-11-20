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Την προκαταρκτική έγκριση του συστήματος προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης της Tesla (TAD) ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ιταλία, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισής της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την απόφαση γνωστοποίησε ο Ιταλός Υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι (Matteo Salvini), μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, επισημαίνοντας ότι προηγήθηκε εκτενής τεχνική αξιολόγηση του συστήματος.

Ο Σαλβίνι χαρακτήρισε την εξέλιξη «ένα ακόμη βήμα προς την καινοτομία, την τεχνολογία και την κινητικότητα του μέλλοντος», υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών παραμένει προτεραιότητα.

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επέκταση της Tesla στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς η Ιταλία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου της Ευρώπης.

Πώς λειτουργεί το σύστημα TAD

Το Tesla Assisted Driving (TAD), το οποίο ήταν προηγουμένως γνωστό ως Full Self-Driving (FSD), είναι ένα σύστημα προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης, που επιτρέπει στο όχημα να πραγματοποιεί διάφορους χειρισμούς χωρίς τη συνεχή παρέμβαση του οδηγού.

Σύμφωνα με το Reuters, η τεχνολογία λειτουργεί με τη φιλοσοφία «hands-off, eyes-on», δηλαδή ο οδηγός μπορεί να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι, αλλά οφείλει να παρακολουθεί διαρκώς τον δρόμο.

Το σύστημα μπορεί να διαχειρίζεται επιμέρους λειτουργίες οδήγησης, όπως η πορεία του οχήματος, οι στροφές και η κίνηση σε διασταυρώσεις.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για πλήρως αυτόνομη οδήγηση. Ο οδηγός εξακολουθεί να έχει την ευθύνη του οχήματος και πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή.

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εγκρίνει την τεχνολογία

Η Ιταλία δεν είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει το σύστημα.

Η Ολλανδία προχώρησε στην αρχική έγκριση τον Απρίλιο του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναγνώριση της τεχνολογίας από άλλα κράτη μέλη.

Ακολούθησαν χώρες όπως η Λιθουανία, η Εσθονία, η Δανία και το Βέλγιο, οι οποίες επέτρεψαν τη χρήση του συστήματος στο πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών τους.

Η ευρωπαϊκή διαδικασία έγκρισης παραμένει σε εξέλιξη, γεγονός που σημαίνει ότι η απόφαση της Ιταλίας δεν συνεπάγεται αυτόματη άδεια χρήσης της τεχνολογίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Η είσοδος μιας μεγάλης αγοράς, όπως η ιταλική, στη συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τα σχέδια εμπορικής επέκτασης της Tesla.

Βίντεο από τους δρόμους της Ρώμης

Την έγκριση επιβεβαίωσε και η ίδια η Tesla, δημοσιεύοντας την Παρασκευή βίντεο στην πλατφόρμα X, στο οποίο εμφανίζεται όχημά της να κινείται στους δρόμους της Ρώμης με ενεργοποιημένο το σύστημα TAD.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η διάθεση της τεχνολογίας στην Ιταλία θα αρχίσει σύντομα, χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σύμφωνα με το ιταλικό περιοδικό αυτοκινήτου Quattroruote, το σύστημα θα διατίθεται με συνδρομή €99 τον μήνα, ενώ η ενεργοποίησή του στα συμβατά οχήματα θα πραγματοποιείται μέσω αναβάθμισης λογισμικού.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποια μοντέλα και ποιες εκδόσεις εξοπλισμού της Tesla θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα λειτουργία.

CApital.gr