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Κωστής Ευσταθίου, παρών. Δημήτρης Παπαδάκης, παρών. Μαζί τους, παρόντες αναμένεται να είναι και όλοι ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των διαγραφέντων μελών της ΕΔΕΚ στο Καταστατικό Συνέδριο του κόμματος που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή.

Αυτός θα είναι ο πρώτος σταθμός στη νέα σελίδα που επιδιώκει να γράψει στο κόμμα η νέα προσωρινή ηγεσία της ΕΔΕΚ. Ο δεύτερος και πιο κρίσιμος σταθμός θα είναι ασφαλώς το Εκλογικό Συνέδριο, που είναι προγραμματισμένο για το Δεκέμβριο.

Η επιστροφή των δύο κομματικών στελεχών ασφαλώς σημαίνει πολλά, σε συμβολικό κυρίως επίπεδο, για την προσπάθεια που γίνεται από την πρόεδρο του κόμματος.

Ο δρόμος, πάντως, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα για κανέναν και η Σοφία Μακρή βρίσκεται πλέον στη μέγγενη της κριτικής μελών του Πολιτικού Γραφείου.

Στην όλη συζήτηση εντός του κόμματος μπαίνει και το θέμα των απολύσεων που έγιναν πρόσφατα, κυρίως λόγω της στενής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ΕΔΕΚ, η οποία πλέον, λόγω και του γεγονότος ότι έμεινε εκτός Βουλής, έχει απολέσει το μερίδιό της από την κρατική χορηγία.

Η οικονομική κατάσταση της ΕΔΕΚ είναι κάτι περισσότερο από τραγική, όπως σημειώνουν κομματικές πηγές, και η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στην κατάρτιση νέου οργανογράμματος, με μείωση του προσωπικού από 19 σε 11 άτομα, σε πρώτη φάση.

Εκκρεμεί, ωστόσο, το ζήτημα της θέσης του γενικού διευθυντή, για την οποία αναμένεται να τεθεί θέμα κατάργησής της στο Καταστατικό Συνέδριο, καθώς συνεπάγεται σημαντικό κόστος, με δεδομένη τη σημερινή οικονομική κατάσταση της ΕΔΕΚ.

Θέτουν θέμα θεσμικής τάξης

Οι ενέργειες της προέδρου του κόμματος τίθενται υπό αμφισβήτηση από μέλη του Πολιτικού Γραφείου, τα οποία εγείρουν ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας του οργάνου.

Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, τα μέλη δεν έχουν λάβει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πολιτικού Γραφείου.

Σημειώνουν ακόμη ότι η ημερήσια διάταξη δεν αποστέλλεται εγκαίρως, με αποτέλεσμα να μη δίνεται χρόνος στα μέλη να προτείνουν τη συμπερίληψη και άλλων θεμάτων. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου απέστειλε πρόταση για συμπερίληψη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, η οποία αγνοήθηκε.

Θέτουν, επίσης, ζήτημα για την παρουσία ατόμων, συμβούλων της προέδρου, τα οποία δεν είναι μέλη του Πολιτικού Γραφείου και, ως εκ τούτου, δεν δικαιούνταν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις. Όπως υποστηρίζεται, μάλιστα, στην επιστολή, κάποια από αυτά τα άτομα προκάλεσαν διασάλευση της συνεδρίασης και λάμβαναν αυθαίρετα το λόγο, ερχόμενα μάλιστα σε αντιπαράθεση με μέλη του Πολιτικού Γραφείου.

Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ καλείται, μέσω της επιστολής, να προβεί αμέσως σε διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της θεσμικής τάξης.

Στην επιστολή τίθεται, επίσης, θέμα παράκαμψης του Πολιτικού Γραφείου σε σχέση με τις απολύσεις προσωπικού, οι οποίες, όπως σημειώνουν, έγιναν χωρίς προηγούμενη συζήτηση και έγκριση.

Γιασεμίδης και «επανένωση»

Ζητούν απαντήσεις για τα δημοσιεύματα γύρω από το όνομα του Τάσου Γιασεμίδη, καθώς και για πρόταση προς το ΑΚΕΛ για συνεργασία. Παράλληλα, ζητούν ενημέρωση για τις συναντήσεις που έγιναν με υπουργούς και για τις προτάσεις που κατατέθηκαν, καθώς και κατά πόσον αυτές είναι οι ίδιες με εκείνες που εγκρίθηκαν από την παγκύπρια συνδιάσκεψη.

Εγείρουν, επίσης, ζήτημα για τον όρο «επανένωση», που χρησιμοποιήθηκε στην ανακοίνωση για την επέτειο της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι υπογράφοντες την επιστολή

Την επιστολή υπογράφουν τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου Γιώργος Γεωργίου, Βάσος Δημητρίου, Φρίντα Γρηγοριάδου, Μάριος Κύρου, Άδωνις Κωνσταντίνου, Αχιλλέας Μαλαχουρίδης, Δημήτρης Παυλίδης, Ευαγγελία Σιζοπούλου, Πέτρος Στυλιανάκης, Μάριος Χαννίδης και Στέλιος Χαραλάμπους.

Μάχη επικράτησης;

Είναι προφανές ότι εντός της ΕΔΕΚ βρίσκεται σε εξέλιξη μία μάχη επικράτησης μεταξύ του παλιού και του νέου, η οποία συνδέεται και με την επόμενη μέρα του κόμματος.

Το δεδομένο είναι ότι το κόμμα βρίσκεται σε μεταβατική φάση. Ο οικονομικός βραχνάς είναι τεράστιος και η διαχείρισή του αποτελεί στοίχημα.

Στοιχείο της εξίσωσης είναι και το γεγονός ότι οι ισορροπίες στο Πολιτικό Γραφείο δεν ευνοούν την αλλαγή στην ΕΔΕΚ και ότι σύμφωνα με κάποιους, είναι πολιτικά ελεγχόμενο το Σώμα από την προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων.

Στο επίμαχο ζήτημα του νέου οργανογράμματος, κομματικές πηγές σημειώνουν ότι η πρόταση της προέδρου εγκρίθηκε από το Π.Γ.. Σε ό,τι αφορά το θέμα των πρακτικών των συνεδριάσεων, υπάρχει ζήτημα, καθώς ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής είχε παραιτηθεί επί εποχής Νίκου Αναστασίου. Επομένως, ουσιαστικά δεν υπάρχει άτομο για να καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Το ζήτημα αυτό τέθηκε από μέρους της προέδρου στο Π.Γ. Επίσης, όπως λέγεται, τα θέματα που θίγονται στην επιστολή για συμπερίληψη στην ατζέντα, βρίσκονταν ήδη στην ατζεντα της συνεδρίας της οποίας δεν παρευρέθηκαν. Σημειώνεται επίσης ότι κάποια άτομα που υπογράφουν την επιστολή είναι και επηρεαζόμενα των αποφάσεων για το οργανόγραμμα και κάποια άλλα έχουν χάσει την ιδιότητα του μέλους και έπρεπε να αντικατασταθούν λόγω απουσιών.