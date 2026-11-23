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Στη δικαστική διεκδίκηση αποζημιώσεων από την Booking.com συμμετέχουν περίπου 1.000 ελληνικά ξενοδοχεία, στο πλαίσιο συλλογικής διαδικασίας στην οποία έχουν προσχωρήσει συνολικά 18.135 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Η υπόθεση αφορά τις οικονομικές απώλειες που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν τα καταλύματα εξαιτίας συμβατικών όρων που περιόριζαν τη δυνατότητά τους να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές εκτός της πλατφόρμας.

Στο επίκεντρο της διεκδίκησης βρίσκονται οι λεγόμενες ρήτρες ισοτιμίας τιμών (price parity clauses), οι οποίες περιλαμβάνονταν στις συμβάσεις συνεργασίας της Booking.com με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά την περίοδο 2004-2024.

Οι συγκεκριμένοι όροι υποχρέωναν τα ξενοδοχεία να μην προσφέρουν δωμάτια σε χαμηλότερες τιμές μέσω άλλων καναλιών πώλησης, ακόμη και μέσω των δικών τους ιστοσελίδων.

Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή περιόριζε την εμπορική τους ελευθερία και τον ανταγωνισμό, προκαλώντας οικονομικές απώλειες για τις οποίες πλέον ζητούν αποζημιώσεις.

Η πρώτη δικάσιμος αναμένεται εντός του 2027, ενώ η υπόθεση συνδέεται με προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και έρευνες ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που άνοιξε τον δρόμο

Σημαντικό σταθμό στην υπόθεση αποτέλεσε η δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε το 2021, όταν η Booking.com διέκοψε μονομερώς τις διαπραγματεύσεις για αποζημιώσεις με τη Γερμανική Ένωση Ξενοδόχων (IHA).

Ακολούθως, η εταιρεία προσέφυγε στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ, καταθέτοντας αγωγές εναντίον εκατοντάδων γερμανικών ξενοδοχείων.

Η αντιδικία οδήγησε σε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Σεπτεμβρίου 2024, η οποία αποτέλεσε καθοριστική εξέλιξη για τη νομική αντιμετώπιση των ρητρών ισοτιμίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση επιβεβαίωσε τα ευρήματα της γερμανικής Ομοσπονδιακής Αρχής Ανταγωνισμού σχετικά με τις συγκεκριμένες πρακτικές και τη συμβατότητά τους με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθούν συλλογικά, διεκδικώντας αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που αποδίδουν στους επίμαχους συμβατικούς όρους.

Στη διαδικασία συμμετέχουν και περίπου 1.000 ξενοδοχεία από την Ελλάδα.

Στο μικροσκόπιο της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού

Παράλληλα με τη συλλογική διεκδίκηση αποζημιώσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεχωριστή διαδικασία ενώπιον της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εξετάζει συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές της Booking.com.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναμένεται να συνεδριάσει στις 19 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η διαδικασία είχε λάβει προτεραιότητα τον Μάιο του 2025, όταν η Αρχή αποφάσισε την κατά προτεραιότητα εξέταση των πρακτικών της πλατφόρμας και την ανάθεση της υπόθεσης σε αρμόδιο εισηγητή.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία από ελληνικές και διεθνείς διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αρχικές ανησυχίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν στο ενδεχόμενο ορισμένες πρακτικές της Booking.com να δημιουργούν εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστικών πλατφορμών στην ελληνική αγορά ή στην ανάπτυξη όσων ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτήν.

Οι τρεις πρακτικές που εξετάζονται

Η έρευνα της ελληνικής Αρχής επικεντρώθηκε σε τρεις βασικές πτυχές της εμπορικής λειτουργίας της Booking.com.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν ο προεπιλεγμένος μηχανισμός κατάταξης των καταλυμάτων στα αποτελέσματα αναζήτησης, τα προγράμματα ενισχυμένης προβολής Preferred και Preferred Plus, καθώς και το εκπτωτικό πρόγραμμα Booking Sponsored Benefit (BSB).

Στόχος της διερεύνησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο ο συνδυασμός αυτών των πρακτικών μπορούσε να δημιουργεί κίνητρα για τα ξενοδοχεία να παρέχουν ευνοϊκότερες τιμές και εμπορικούς όρους στην Booking.com σε σύγκριση με άλλες ανταγωνιστικές πλατφόρμες κρατήσεων.

Η Επιτροπή εξετάζει, συνεπώς, κατά πόσο οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί επηρεάζουν τις συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά διαδικτυακών ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Τα μέτρα διαφάνειας και η εκκρεμής διαδικασία

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι χαιρετίζει την εθελοντική υιοθέτηση μέτρων διαφάνειας από την Booking.com προς τους συνεργάτες της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Τα μέτρα αυτά αφορούν την ενημέρωση και τη διαφάνεια στις σχέσεις της πλατφόρμας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η Αρχή διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν επηρεάζει ούτε προδικάζει την έκβαση της εκκρεμούς διαδικασίας στην Ελλάδα.

Η υπόθεση παραμένει, επομένως, ανοιχτή σε δύο επίπεδα: αφενός στη συλλογική διεκδίκηση αποζημιώσεων από χιλιάδες ευρωπαϊκά ξενοδοχεία και αφετέρου στην εξέταση των εμπορικών πρακτικών της Booking.com από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οι εξελίξεις του 2027 αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ευρωπαϊκό ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς τόσο η δικαστική διεκδίκηση όσο και οι διαδικασίες ελέγχου αφορούν τους όρους συνεργασίας των καταλυμάτων με μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων.

Capital.gr