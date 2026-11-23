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Η μακροχρόνια συμφωνία για υποθαλάσσια καλωδιακή σύνδεση με την BMIT Technologies, σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στην Κύπρο, με την Cablenet ως τον πρώτο της πελάτη, ενισχύοντας τις διεθνείς υποδομές που στηρίζουν τις υπηρεσίες της.

Κάθε τηλεφώνημα, κάθε ταινία που παρακολουθούμε μέσω streaming και κάθε ηλεκτρονική πληρωμή στην Κύπρο βασίζεται σε συνδέσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της χώρας. Μπορεί οι υποδομές αυτές να παραμένουν αόρατες για τους περισσότερους, όμως η ανάγκη για αξιόπιστη και απρόσκοπτη λειτουργία τους είναι καθημερινή.

Η Cablenet Communication Systems Plc, ένας από τους κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Κύπρο, υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία με την BMIT Technologies Plc, διασφαλίζοντας τη διεθνή της συνδεσιμότητα μέχρι το 2047.

Η συμφωνία ενισχύει τις υποδομές που βρίσκονται πίσω από τη Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας της Cablenet, συμβάλλοντας σε μια ακόμη πιο αξιόπιστη εμπειρία για τους πελάτες της, καθώς η ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες συνεχίζει να αυξάνεται.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της επένδυσης ύψους €6,9 εκατομμυρίων της BMIT Technologies στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα Arsinoe, το οποίο μεταφέρει δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Cablenet εξασφαλίζει μακροχρόνια πρόσβαση σε διεθνή συνδεσιμότητα, ενισχύοντας την ικανότητά της να εξυπηρετεί καταναλωτές και επιχειρήσεις, αλλά και να στηρίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας της Κύπρου.

Ο κ. Ιωάννης Μαυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cablenet, δήλωσε:

«Η Cablenet είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Κύπρο και αυτή η ανάπτυξη βασίζεται σε διεθνείς συνδέσεις στις οποίες οι πελάτες μας μπορούν να βασίζονται καθημερινά. Με τη συμφωνία αυτή διασφαλίζουμε τη συνδεσιμότητά μας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και συνεργαζόμαστε με έναν οργανισμό που έχει ως βασική του δραστηριότητα την ανάπτυξη και τη διαχείριση υποδομών. Τώρα που η BMIT δραστηριοποιείται και στην Κύπρο, προσβλέπουμε σε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ μας».

Η BMIT Technologies εισέρχεται στην κυπριακή αγορά με πρώτο πελάτη την Cablenet

Η BMIT Technologies, κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων στη Μάλτα, προχώρησε στην ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, σηματοδοτώντας την πρώτη της παρουσία στην τοπική αγορά.

Η BMIT Technologies είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μάλτας και εξυπηρετεί περισσότερες από 500 επιχειρήσεις, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις σε τομείς όπως οι υπηρεσίες cloud, η κυβερνοασφάλεια και οι λύσεις κέντρων δεδομένων (data centres).

Ο κ. Christian Sammut, Διευθύνων Σύμβουλος της BMIT Technologies, δήλωσε:

«Η Κύπρος αποτελεί ένα φυσικό επόμενο βήμα για την BMIT. Η επένδυσή μας στο καλωδιακό σύστημα Arsinoe έχει ως στόχο τη δημιουργία υποδομών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς για πολλές δεκαετίες. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η Cablenet, με τη φιλοδοξία της να αναβαθμίσει τη συνδεσιμότητα στο νησί, είναι ο πρώτος μας πελάτης στην Κύπρο. Αυτή είναι η αρχή μιας μακροχρόνιας παρουσίας στη χώρα και προσβλέπουμε στη στήριξη ακόμη περισσότερων επιχειρήσεων, καθώς οι ψηφιακές τους ανάγκες εξελίσσονται και μεγαλώνουν».

Με τη στήριξη της GO. Μαζί, για το ψηφιακό μέλλον της Κύπρου.

Τόσο η Cablenet όσο και η BMIT Technologies ανήκουν στον Όμιλο GO, τον κορυφαίο τηλεπικοινωνιακό όμιλο στη Μάλτα.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν ήδη τα €100 εκατομμύρια στην Κύπρο και επιπλέον €75 εκατομμύρια που έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα πέντε χρόνια, ο Όμιλος GO στηρίζει έμπρακτα την επόμενη φάση ανάπτυξης της Cablenet, μέσα από συνεχή επένδυση σε υποδομές, τεχνολογία και ψηφιακή καινοτομία.

Παράλληλα, μέσα από το ευρύτερο δίκτυο εταιρειών του Ομίλου, η Cablenet έχει πρόσβαση σε σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και οι υπηρεσίες cloud. Αυτό δημιουργεί νέες δυνατότητες για την υποστήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας της Cablenet. Συνδυάζοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη δυναμική του Ομίλου GO με μια μακροπρόθεσμη δέσμευση απέναντι στην Κύπρο, η Cablenet ενισχύει τις βάσεις για την επόμενη μέρα των τηλεπικοινωνιών στο νησί.

Με ισχυρότερες υποδομές και πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες δυνατότητες και υπηρεσίες, η Cablenet συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξή της, με στόχο να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αξιόπιστα ψηφιακά brands στην Κύπρο.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@cablenetcy.net

Σχετικά με την Cablenet

Η Cablenet Communication Systems Plc είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Κύπρο και ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων στη χώρα. Προσφέρει υπηρεσίες ευρυζωνικού διαδικτύου, τηλεόρασης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εξυπηρετώντας οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, καθώς και πελάτες χονδρικής και του δημόσιου τομέα.

Η Cablenet συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς, με στόχο να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και συμβάλλουν στο ψηφιακό μέλλον της Κύπρου.

Η Cablenet είναι θυγατρική της GO Plc, του κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού ομίλου στη Μάλτα, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Περισσότερες πληροφορίες: www.cablenet.com.cy

Σχετικά με την BMIT Technologies

Η BMIT Technologies Plc είναι ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων στη Μάλτα. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μάλτας και μέλος του Ομίλου GO.

Η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 500 εταιρικούς πελάτες από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, προσφέροντας υπηρεσίες cloud, λύσεις κυβερνοασφάλειας, υποδομές κέντρων δεδομένων (data centres) και εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες.

Μέσω του τομέα ψηφιακών υποδομών της, η BMIT διαθέτει επίσης περισσότερες από 300 παθητικές υποδομές και τοποθεσίες τηλεπικοινωνιακών πύργων κινητής τηλεφωνίας, ενώ κατέχει ποσοστό 49% στην Malta Properties Company plc.

Η BMIT διαθέτει πιστοποίηση SOC 2 Type II, καθώς και πιστοποιήσεις ISO 27001 και PCI-DSS. Παράλληλα, κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της 56Bit Limited, εταιρείας με εξειδίκευση στις υπηρεσίες AWS.

Πρόσφατα, η BMIT Technologies ίδρυσε εταιρεία στην Κύπρο, με πρώτο της πελάτη την Cablenet.

BMIT Technologies – Δίνουμε δύναμη στο ψηφιακό μέλλον.