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Μια 21χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο, έπειτα από νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς τη Δευτέρα (19/10).

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε κτήρια της ουκρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων ένα ιατρικό κέντρο και ένας σταθμός του μετρό, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του δημάρχου Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον δήμαρχο να ενημερώνει μέσω Telegram για νέες καταστροφές, την ώρα που η ουκρανική πρωτεύουσα βρισκόταν για ακόμη μία νύχτα στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων.

Νεκρή 21χρονη από τα ρωσικά πλήγματα

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν δύο συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, μια 21χρονη γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, υπέστη ζημιές ένα ιατρικό κέντρο, ενώ καταστροφές καταγράφηκαν και σε άλλο κτήριο στη συνοικία Ντνιπρόβσκι.

Ζημιές και σε σταθμό του μετρό

Η επίθεση δεν περιορίστηκε στα πλήγματα που αναφέρθηκαν πριν από τα μεσάνυχτα, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας καταγράφηκε νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Σε νεότερη ενημέρωσή του, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας γνωστοποίησε ότι από τους βομβαρδισμούς προκλήθηκαν ζημιές και σε σταθμό του μετρό του Κιέβου.

Οι πληροφορίες για τις καταστροφές και τα θύματα προέρχονται από τις ανακοινώσεις του Βιτάλι Κλίτσκο στην πλατφόρμα Telegram.

protothema.gr