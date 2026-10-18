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Στους δρόμους βγήκαν το Σάββατο κάτοικοι του Κιέβου, ζητώντας την παραίτηση του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα για περισσότερα από 12 χρόνια.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το δημοτικό συμβούλιο και διαδήλωσαν για περισσότερες από δύο ώρες στο κέντρο της πόλης, φωνάζοντας το σύνθημα «Κίεβο χωρίς Κλίτσκο».

Η αδυναμία του Κιέβου να προετοιμαστεί για τον ερχόμενο χειμώνα εν μέσω των ρωσικών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, σε συνδυασμό με τη γενικότερη κακοδιαχείριση, ήταν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν τον κόσμο να διαδηλώσει.

Residents of Kyiv gathered outside city hall demanding Mayor Vitali Klitschko’s resignation over inadequate access to basic utilities and shelters, as Russian attacks continue and winter approaches. TVP World’s Ukraine Correspondent Oz Katerji [@OzKaterji] reports on the growing… pic.twitter.com/MkYzGi2e6p — TVP World (@TVPWorld_com) October 17, 2026

Στις πινακίδες από χαρτόνι αναγράφονταν «Πού είναι τα καταφύγια;», «Παραιτήσου» και «12 χρόνια ανευθυνότητας». Άλλοι καλούσαν ειρωνικά τον Κλίτσκο να «φύγει από το Κίεβο», στρέφοντας εναντίον του ίδιου του δημάρχου την πρόσφατη συμβουλή του προς τους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης εν όψει ενός δύσκολου χειμώνα.

«Πιστεύουμε ότι η παραίτηση του Κλίτσκο θα μπορούσε να στείλει ένα θετικό μήνυμα όχι μόνο στο Κίεβο αλλά και σε ολόκληρη την Ουκρανία, δείχνοντας ότι οι ηγέτες των πόλεων πρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους» δήλωσε ο Ολεξίι Χρόμοφ, ακτιβιστής της ΜΚΟ «Κοινωνικό Κίνημα», η οποία συνδιοργάνωσε τη διαμαρτυρία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επικρίνει τις προετοιμασίες του Κιέβου για το χειμώνα, αναφέροντας ότι άλλες πόλεις είναι σημαντικά καλύτερα προετοιμασμένες. Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη απογοήτευση του κοινού, η απομάκρυνση του Κλίτσκο παραμένει απίθανη, καθώς η πολύπλοκη δομή διακυβέρνησης της πόλης περιορίζει τις επιλογές για την απομάκρυνσή του εν καιρώ πολέμου.



Το Κίεβο είναι λιγότερο προετοιμασμένο από άλλες πόλεις

Ο Ζελένσκι δήλωσε στις 13 Οκτωβρίου ότι «Σε σχεδόν όλες τις περιφέρειες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των παραμεθόριων και των περιοχών της πρώτης γραμμής, τα σχέδια ανθεκτικότητας έχουν εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά από ό,τι στην πρωτεύουσα».

Οι διακοπές ρεύματος και παροχής νερού επέστρεψαν στο Κίεβο, καθώς η Ρωσία ανανέωσε την εκστρατεία της κατά των ενεργειακών υποδομών ήδη από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Σεργκέι Γκορκούτσενκο, αναπληρωτής διευθυντής της «Kyivvodokanal», της δημοτικής εταιρείας ύδρευσης της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρόβλημα σε συνέντευξή του στην «Ukrainska Pravda». «Ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα ύδρευσης χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970. Με τέτοιες διακυμάνσεις (τάσης), απλά δεν αντέχει», είπε.

👀🇺🇦 Hundreds of people gathered near the Kyiv City State Administration building and chanted: "Resignation!" (Klitschko) pic.twitter.com/NatjF5MbNS — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) October 17, 2026

Το φετινό πρόβλημα δεν αφορά απλώς την αποκατάσταση της παροχής νερού, αλλά και το αποχετευτικό δίκτυο, χωρίς το οποίο, όπως είπε ο Γκορκούτσενκο, θα υπάρξει «επιδημιολογική καταστροφή σε τρεις ημέρες, επειδή κανείς δεν θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τους υπονόμους».

Εκτός από την έλλειψη βασικών, το Κίεβο πάσχει επίσης από ανεπάρκεια υποδομών ασφάλειας, παρά τον πλήρη πόλεμο που συνεχίζεται για πάνω από 4,5 χρόνια. Η έλλειψη καταφυγίων και η κατάσταση των υφιστάμενων αποτελεί διαρκή πηγή ανησυχίας εδώ και μήνες, αν όχι χρόνια.

Ο Κλίτσκο δήλωσε στους δημοσιογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου ότι έχουν αγοραστεί κινητά καταφύγια και «μέσα σε ένα μήνα, η πρώτη παρτίδα – περίπου 40 ή 50 – θα εγκατασταθεί σε στάσεις δημόσιων συγκοινωνιών όπου δεν υπάρχουν μόνιμα καταφύγια».

Ο αριθμός που είχε υποσχεθεί μειώθηκε ξαφνικά. Η Κρατική Διοίκηση της Πόλης του Κιέβου (KMDA) δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης Slidstvo.info στις 6 Οκτωβρίου ότι θα παραδοθούν πολύ λιγότερα καταφύγια σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το πρώτο και, μέχρι στιγμής, το μοναδικό νέο δημόσιο κινητό καταφύγιο εμφανίστηκε στις 15 Οκτωβρίου, περισσότερο από ένα μήνα μετά τις δηλώσεις του Κλίτσκο.



Η διαμαρτυρία

Το γενικό μήνυμα της διαμαρτυρίας της 17ης Οκτωβρίου ήταν απλό, ο Κλίτσκο πρέπει να παραιτηθεί.

Ωστόσο, τα ζητήματα που ανέφεραν οι διοργανωτές ήταν πολλά. Αφορούσαν τα πάντα, από θέματα ασφάλειας έως προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες και την παραμέληση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διαφθορά και η κακή οικονομική διαχείριση της πόλης περιλαμβάνονταν επίσης στον κατάλογο των παραπόνων των διαδηλωτών.

Ο Κλίτσκο βρίσκεται στην εξουσία από το 2014 και επανεκλέχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία ως δήμαρχος του Κιέβου δύο φορές, το 2015 και το 2020.

Κατά τη διάρκεια αυτών των θητειών, ο Κλίτσκο έχει δεχτεί ευρεία κριτική επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις επείγουσες ανάγκες της πόλης, εστιάζοντας αντίθετα σε κατασκευαστικά έργα που καταστρέφουν «την πολιτιστική κληρονομιά, τις πράσινες ζώνες και τους δημόσιους χώρους», όπως έγραψε ο ακτιβιστής και βετεράνος Ντμίτρο Κοζιατίνσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τη διαδήλωση.

Δεν ζητούσαν όλοι οι διαδηλωτές την παραίτηση του Κλίτσκο. Αρκετοί κρατούσαν πλακάτ υπέρ του δημάρχου, ενώ άλλοι κατηγόρησαν επίσης την κεντρική κυβέρνηση για την ανεπαρκή προετοιμασία του Κιέβου για τον χειμώνα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά τον Οκτώβριο που πραγματοποιείται διαδήλωση μπροστά από την είσοδο της Δημοτικής Διοίκησης.

Το 2026, διατέθηκαν στο Κίεβο πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια για την προετοιμασία του χειμώνα, αλλά μόνο το 51,1% είχε χρησιμοποιηθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

protothema.gr