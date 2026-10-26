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Στα €142,7 εκατ. διευρύνθηκε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από €127,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καθώς οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Κατά την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου 2026, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%, φθάνοντας τα €3.601,0 εκατ., ενώ οι δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 2,3%, στα €3.743,7 εκατ.

Την αύξηση των εσόδων στήριξαν κυρίως οι κοινωνικές εισφορές και οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών. Στο σκέλος των δαπανών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις κοινωνικές παροχές και στην ενδιάμεση ανάλωση.

Αύξηση 19% στα καθαρά έσοδα από ΦΠΑ

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €69,1 εκατ. σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν είχαν διαμορφωθεί στα €3.531,9 εκατ.

Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν στα €1.258,5 εκατ., από €1.177,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση €81,1 εκατ. ή 6,9%.

Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €94,8 εκατ. ή 8,3%, στα €1.242,3 εκατ., έναντι €1.147,5 εκατ. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 19%, στα €879,4 εκατ., από €738,9 εκατ., μετά την αφαίρεση των επιστροφών.

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων:

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις περιορίστηκαν στα €87,6 εκατ., από €118,7 εκατ., μειωμένες κατά 26,2%.

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος και πλούτου υποχώρησαν στα €600,9 εκατ., από €608,6 εκατ., σημειώνοντας μείωση 1,3%.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις διαμορφώθηκαν στα €108,5 εκατ., έναντι €140,8 εκατ.

Τα έσοδα από την παροχή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 4,8%, στα €242,5 εκατ., από €254,7 εκατ.

Το εισπρακτέο εισόδημα περιουσίας υποχώρησε κατά 28%, στα €60,7 εκατ., από €84,3 εκατ.

Κοινωνικές παροχές και μισθοδοσία αυξάνουν τις δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν στα €3.743,7 εκατ., έναντι €3.659,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τη Στατιστική Υπηρεσία να καταγράφει αύξηση €84,0 εκατ.

Οι κοινωνικές παροχές έφθασαν τα €1.540,9 εκατ., αυξημένες κατά €77,2 εκατ. ή 5,3%.

Οι απολαβές προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές και οι συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων, αυξήθηκαν κατά €39,0 εκατ. ή 4%, στα €1.004,9 εκατ., από €965,9 εκατ.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά 20,2%, στα €434,6 εκατ., έναντι €361,7 εκατ., καταγράφοντας άνοδο €72,9 εκατ. Το πληρωτέο εισόδημα περιουσίας ενισχύθηκε κατά €12,0 εκατ. ή 6,9%, στα €184,9 εκατ., από €172,9 εκατ.

Μείωση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις επιδοτήσεις

Αντίθετα, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά 24,2%, στα €310,9 εκατ., από €410,3 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Από το συνολικό ποσό, οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις ανήλθαν στα €261,3 εκατ., έναντι €263,4 εκατ., ενώ οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις περιορίστηκαν στα €49,6 εκατ., από €146,9 εκατ.

Οι επιδοτήσεις υποχώρησαν κατά 28,1%, στα €23,3 εκατ., από €32,4 εκατ. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,4%, στα €244,2 εκατ., έναντι €252,9 εκατ.

Πηγή: ΚΥΠΕ