Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο τέλος Νοεμβρίου αναμένεται ότι θα δουν τελικά τις αυξήσεις στους μισθούς τους οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα.

Όπως πληροφορούμαστε, η συμφωνία για τις αυξήσεις, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων, έχει ήδη λάβει το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο, ωστόσο δεν ήταν εφικτή η ενσωμάτωση των αλλαγών στους μισθούς του Οκτωβρίου. Συνεπώς, θα δοθούν τον Νοέμβριο, αλλά με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2026.

Διαδικαστικά, αυτό που αναμένεται είναι να διαβιβαστεί το τελικό κείμενο στους εργαζόμενους και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, να υπάρξει μια τυπική έγκριση και ακολούθως να υπογραφεί η νέα συλλογική σύμβαση. Επισημαίνεται ότι σε ορισμένα τμήματα, όπως είναι ο ΟΚΥπΥ και οι σχολικές εφορίες, θα πρέπει να σταλεί σχετική εγκύκλιος για να προχωρήσει η όλη διαδικασία.

Η τελική πρόταση, η οποία είχε κατατεθεί στο τραπέζι από πλευράς Κυβέρνησης, προνοεί αυξήσεις της τάξης του 3,5% για την τριετία 2025 – 2027, διάστημα για το οποίο θα ανανεωθεί και η συλλογική σύμβαση των ωρομίσθιων.

Ποσοστό 2% θα παραχωρηθεί αναδρομικά από 1.10.26, ενώ το υπόλοιπο 1,5% θα δοθεί από 1.1.2027. Ωστόσο, όπως είχαν ενημερώσει και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για ορισμένους χαμηλόμισθους ωρομίσθιους, η αύξηση που θα αναλογεί στους μισθούς τους θα είναι ποσοστιαία μεγαλύτερη.

Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις ξεκινούν από 3,5% και φτάνουν μέχρι το 7,4%. Τη μικρότερη ποσοστιαία αύξηση, δηλαδή το 3,5% θα λάβουν όσοι λαμβάνουν μισθό €2100 και άνω, ενώ τη μεγαλύτερη (7,4%), όσοι παίρνουν μισθό μέχρι €979.

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται πρόνοια -η οποία αποτέλεσε σημείο κλειδί για θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις- βάσει της οποίας καθιερώνεται ελάχιστο ποσό γενικών αυξήσεων, με το οποίο προβλέπεται ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει μισθό κάτω από τον κατώτατο.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν συνολικές αυξήσεις για την τριετία 25-27 ύψους 8%. Η τελευταία αύξηση που είχαν λάβει οι ωρομίσθιοι, ήταν της τάξης του 1,5% τον Οκτώβριο του 2024. Ο αριθμός του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ), υπολογίζεται περίπου στις 11.000.