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Δύο συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν όσον αφορά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο. Ότι από τη μια οι Κύπριοι πληρώνουν ετησίως εκατοντάδες ευρώ επιπλέον φέτος για την ίδια απόσταση που διένυαν πέρσι και από την άλλη ότι οι οδηγοί φαίνεται πως βρίσκονται εγκλωβισμένοι, έχοντας ουσιαστικά μικρά περιθώρια να αντιδράσουν στις αυξήσεις των καυσίμων, αφού ο περιορισμός στη χρήση των αυτοκινήτων τους και στις μετακινήσεις τους δεν είναι εφικτός.

Ειδικότερα, η πρώτη εξίσωση αφορά τη σύγκριση των τιμών των καυσίμων τον Οκτώβριο του 2026 με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και τη μέση απόσταση που μπορεί να διανύσει με το ίδιο ποσό φέτος σε σχέση με φέτος, ενώ το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή κατά πόσον έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις, μπορεί να απαντηθεί μέσα από τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν τις πωλήσεις καυσίμων κίνησης από τα πρατήρια.

Εκατοντάδες ευρώ

Όπως προκύπτει από σχετικούς υπολογισμούς, οι Κύπριοι οδηγοί βρίσκονται ενώπιον όχι απλώς αυξήσεων, αλλά ενός σοβαρού και δυσβάστακτου κόστους όσον αφορά τις μετακινήσεις τους, με κάποιους από αυτούς να καλούνται να πληρώσουν ακόμη και 1.500 ευρώ επιπλέον για κάθε αυτοκίνητο κάθε χρόνο. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 150 ευρώ επιπλέον τον μήνα, σε σχέση με το κόστος μετακίνησης με τις περσινές τιμές.

Μάλιστα, το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, αφού σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται δύο ή και τρία οχήματα, η συνολική επιβάρυνση μπορεί να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί, ανάλογα με τις ανάγκες μετακίνησης της κάθε οικογένειας.

Ένα απλό παράδειγμα

Με βάση υπολογισμό ότι ένας οδηγός ξοδεύει 70 ευρώ την εβδομάδα για τις μετακινήσεις του και βάσει των σημερινών τιμών των καυσίμων κίνησης σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, μπορούμε να εκτιμήσουμε την απόσταση που μπορούσε να καλύψει για τις ανάγκες του, άρα και το επιπλέον ποσό που θα κληθεί να πληρώσει φέτος σε σχέση με πέρσι, εάν θέλει να διανύει τα ίδια χιλιόμετρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αμόλυβδη 95 και το πετρέλαιο κίνησης πωλούνταν τον Οκτώβριο του 2025 προς 1,340 και 1,428 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα. Τον Οκτώβριο του 2026 η αύξηση στη βενζίνη αγγίζει το 29% και στο ντίζελ το 40,3%, με τις τιμές να φτάνουν στα 1,728 και 2,004 ευρώ το λίτρο, αντίστοιχα.

Εάν τώρα υποθέσουμε πως ένα αυτοκίνητο με βενζινοκίνητο κινητήρα καταναλώνει 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, τότε με 70 ευρώ το 2025 μπορούσε να καλύψει, υποθετικά, 653 χιλιόμετρα, αφού θα αγόραζε 52,24 λίτρα καυσίμου.

Αντίθετα, το ίδιο αυτοκίνητο και με την ίδια δαπάνη, δηλαδή 70 ευρώ την εβδομάδα τον Οκτώβριο του 2026, θα μπορούσε να αγοράσει 40,51 λίτρα, με την απόσταση που μπορεί να καλύψει να μειώνεται στα 506 χιλιόμετρα. Άρα, ουσιαστικά, η αυτονομία που εξασφαλίζει φέτος για το ίδιο ποσό μειώνεται κατά 22,5%, ή κατά περίπου 147 χιλιόμετρα την εβδομάδα.

Τώρα, στο πετρέλαιο κίνησης, και λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού αύξησης στις τιμές, αυτή η διαφορά μεγαλώνει, καθώς στο ίδιο σενάριο, αλλά με μέση κατανάλωση 7 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, ο οδηγός μπορούσε πέρσι να προμηθευτεί 49,02 λίτρα, καλύπτοντας περίπου 700 χιλιόμετρα.

Όμως, τον Οκτώβριο του 2026, με το ίδιο ποσό, ο οδηγός μπορεί να προμηθευτεί 34,93 λίτρα και να καλύψει περίπου 499 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά, με τα ίδια χρήματα χάνει περίπου 201 χιλιόμετρα την εβδομάδα, με την απόσταση που μπορεί να διανύσει να μειώνεται κατά 28,7%.

Έτσι, ένας οδηγός που διαθέτει 70 ευρώ την εβδομάδα για καύσιμα μπορεί πλέον να διανύσει περίπου 147 χιλιόμετρα λιγότερα με βενζίνη ή 201 χιλιόμετρα λιγότερα με πετρέλαιο κίνησης, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025.

Τώρα, για να διατηρήσει τις ίδιες μετακινήσεις, χρειάζεται να αυξήσει την εβδομαδιαία δαπάνη του από 70 ευρώ σε περίπου 90 ευρώ για βενζίνη ή 98 ευρώ για πετρέλαιο κίνησης. Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, σε μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, η πρόσθετη επιβάρυνση υπολογίζεται σε 81 ευρώ για βενζίνη και 113 ευρώ για πετρέλαιο κίνησης.

Θα πρέπει να τονιστεί πως οι υπολογισμοί βασίζονται σε σταθερή κατανάλωση 8 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα για βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και 7 λίτρων για πετρελαιοκίνητο, καθώς και στις τιμές του Οκτωβρίου των δύο ετών.

Δεν μειώθηκαν οι μετακινήσεις

Η αύξηση των τιμών στα καύσιμα έφερε, όπως είναι λογικό, και μεγαλύτερο κόστος ανεφοδιασμού των οχημάτων, καθώς πλέον οι πολίτες χρειάζεται να πληρώνουν περισσότερα χρήματα για να καλύπτουν τις ίδιες αποστάσεις, προκαλώντας την ίδια ώρα ερωτήματα κατά πόσον οι Κύπριοι μπορούν πραγματικά να μειώσουν τις μετακινήσεις τους. Αυτή την απάντηση δίνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, που δείχνουν πως, παρά την οικονομική επιβάρυνση, η κατανάλωση καυσίμων από τα πρατήρια παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι πωλήσεις αμόλυβδης βενζίνης από τα πρατήρια για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης καταγράφηκε οριακή μείωση 0,3%.

Ως αποτέλεσμα, για αρκετά νοικοκυριά, το αυξημένο κόστος των καυσίμων ενδέχεται να αποτελεί μια επιβάρυνση που δύσκολα μπορεί να περιοριστεί.