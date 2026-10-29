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Περιορισμένη είναι η ορατότητα στο οδικό δίκτυο των ορεινών περιοχών της επαρχίας Λεμεσού λόγω πυκνής ομίχλης, με επίκεντρο τον Αγρό, τα Χανδριά και την Κυπερούντα, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας για την κατάσταση γύρω στις 9.15 το πρωί.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς και σε όσους διακινούνται στο οδικό δίκτυο των επηρεαζόμενων περιοχών.

Η ενημέρωση αποτυπώνει τις συνθήκες κατά τον χρόνο δημοσίευσής της, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί λόγω της μεταβλητότητας του καιρού.