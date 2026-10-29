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Κατηγορηματικά απέρριψε το Κατάρ τις καταγγελίες περί παρέμβασής του στις εκλογές του Ισραήλ, διαψεύδοντας ότι παρείχε χρηματοδότηση για δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στον επηρεασμό του εκλογικού αποτελέσματος.

Η χώρα της Μέσης Ανατολής απέρριψε τις κατηγορίες οι οποίες, όπως ανέφερε, προωθούνται από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς και προσκείμενα μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζίντ αλ Ανσάρι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι κατηγορίες αυτές δεν πρόκειται να αποτρέψουν τη Ντόχα από το να συνεχίσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, καθώς και το διπλωματικό και ανθρωπιστικό της έργο.

iefimerida.gr