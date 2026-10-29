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Μεγάλο πλήγμα στα δίκτυα κυβερνοεγκλήματος στην Αφρική κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές 21 χωρών, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς επιχείρησης της Interpol, που οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 1.462 ατόμων.

Οι έρευνες οδήγησαν στην εξάρθρωση χιλιάδων εγκληματικών ψηφιακών δικτύων και στην ανάκτηση περισσότερων από 105 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι οικονομικές απώλειες που συνδέονται με τη δράση των κυκλωμάτων ξεπερνούν τα 385 εκατομμύρια δολάρια.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Serengeti III», πραγματοποιήθηκε από τις 29 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2026, με στόχο την αντιμετώπιση διαδικτυακών απατών, επιθέσεων ransomware, υποκλοπών εταιρικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ψηφιακών εκβιασμών.

Όπως ανακοίνωσε η Interpol, οι αρχές κατάφεραν να διακόψουν τη λειτουργία 10.909 κακόβουλων δικτύων και υποδομών, ενώ εντοπίστηκαν 65.929 θύματα ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε στην Ουγκάντα, όπου οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν δύο διεθνή κυκλώματα διαδικτυακής απάτης και συνέλαβαν 365 αλλοδαπούς.

Οι οργανώσεις αυτές είχαν αναπτύξει ένα σύστημα εξαπάτησης πολιτών σε ασιατικές χώρες, χρησιμοποιώντας ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες και παραπλανητικές ιστοσελίδες.

Σύμφωνα με την Interpol, oι δράστες λειτουργούσαν οργανωμένα τηλεφωνικά κέντρα, στα οποία οι «εργαζόμενοι» επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα ακολουθώντας προκαθορισμένα σενάρια συνομιλιών.

Στο στόχαστρό τους βρίσκονταν κυρίως συνταξιούχοι, τους οποίους έπειθαν να επενδύσουν χρήματα σε ανύπαρκτες οικονομικές ευκαιρίες, παρουσιάζοντας πλασματικά στοιχεία κερδοφορίας.



Παράνομα κέντρα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στην Αγκόλα

Στην Αγκόλα οι αρχές εντόπισαν δύο παράνομα κέντρα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και συνέλαβαν εννέα υπόπτους. Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν περισσότερες από 2.000 συσκευές εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, καθώς και έξι παράνομοι σταθμοί μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Μόνο η αξία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κατασχέθηκαν ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο δολάρια.



Στη Νιγηρία υπέκλεψαν 2,1 εκατομμύρια διευθύνσεις email

Στη Νιγηρία συνελήφθη ύποπτος ο οποίος βρισκόταν πίσω από μεγάλη επιχείρηση ηλεκτρονικού «ψαρέματος» προσωπικών δεδομένων (phishing) και απάτης μέσω εταιρικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχαν συγκεντρωθεί περίπου 2,1 εκατομμύρια διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ είχαν υποκλαπεί και στοιχεία πρόσβασης σε λογισμικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκε πολυτελές αυτοκίνητο, το οποίο εκτιμάται ότι είχε αγοραστεί με έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σε άλλη υπόθεση, οι αρχές στη Νιγηρία συνέλαβαν ένα άτομο που φέρεται να εμπλεκόταν σε διεθνές κύκλωμα επενδυτικής απάτης μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε διακίνηση περισσότερων από 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων ύποπτης προέλευσης, μεγάλο μέρος των οποίων φέρεται να νομιμοποιήθηκε μέσω συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα.



Απάτες με δάνεια και εισαγωγές αυτοκινήτων

Οι επιχειρήσεις όμως δεν περιορίστηκαν στις παραπάνω χώρες καθώς επεκτάθηκαν και σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπου εντοπίστηκαν διαφορετικές μορφές ψηφιακής εγκληματικότητας.

Στην Τανζανία εξαρθρώθηκε κύκλωμα που χρησιμοποιούσε κακόβουλη εφαρμογή δανεισμού μέσω κινητών τηλεφώνων, ενώ στην Γκαμπόν οι αρχές διέκοψαν τη δράση δικτύου που εξαπατούσε πολίτες μέσω κοινωνικών δικτύων, υποσχόμενο εισαγωγές αυτοκινήτων.

Στη Δημοκρατία του Κονγκό συνελήφθησαν 30 ύποπτοι που συνδέονται με υπόθεση κυβερνοεγκλήματος.



Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων

Η Interpol στην ανακοίνωση της επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται ολοένα περισσότερο από εγκληματικά δίκτυα, διευκολύνοντας τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου και την πραγματοποίηση σύνθετων διαδικτυακών επιθέσεων.

Πριν από την επιχείρηση, ερευνητές από 20 αφρικανικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν πληροφορίες για ύποπτες διαδικτυακές διευθύνσεις, διευθύνσεις IP και ψηφιακές υποδομές που συνδέονταν με εγκληματική δραστηριότητα.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας Κυβερνοεγκλήματος της Interpol, Νιλ Τζέτον, υπογράμμισε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται πέρα από εθνικά σύνορα, εκμεταλλευόμενες την τεχνολογία για να προσεγγίζουν μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Όπως σημείωσε, η διεθνής αστυνομική συνεργασία αποτελεί βασικό μέσο για την εξάρθρωση τέτοιων δικτύων, την ανάκτηση παράνομων εσόδων και την προστασία των πολιτών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν χώρες της Αφρικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη οργανισμών και εταιρειών τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Kaspersky, Fortinet, Meta και Group-IB.

Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα GLACY-e, κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Παρά την ολοκλήρωση της συντονισμένης επιχείρησης, αρκετές επιμέρους έρευνες παραμένουν ανοιχτές, με τις αρχές να αναζητούν πρόσθετους υπόπτους, να παρακολουθούν τη διαδρομή παράνομων χρηματικών ποσών και να εξετάζουν τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν.

protothema.gr