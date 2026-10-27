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Σε δυο στάδια αναμένεται ότι θα γίνει ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα με την Επιτροπή Νομικών να προκρίνει πως θ’ ακολουθήσει το μοντέλο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Δηλαδή, πρώτα να καταπιαστεί με τα εύκολα που είναι ο καθορισμός 8ετούς θητείας και ο έλεγχος των αποφάσεών του και μετά με τα δύσκολα που είναι το σπάσιμο του διπλού του ρόλου με τη δημιουργία του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου.

Το θέμα απασχόλησε χθες την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, να αναφέρεται στην εισήγησή του για εσωτερικό έλεγχο από ομάδα λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία προωθήθηκε, αλλά τελικά ήρθαν τα νομοσχέδια. Ο ίδιος επανέλαβε τους προβληματισμούς του για τα νομοσχέδια και τόνισε: Η απόφαση δεν είναι δική μου, είναι δική σας, και απόλυτος κριτής για τη συνταγματικότητα είναι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Ο κ. Σαββίδης πρόσθεσε ότι επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι αναμενόμενο να προσφύγει στο Ανώτατο, αλλά ούτε και η Βουλή και η πορεία που θα ακολουθηθεί είναι να γίνει ο διαχωρισμός, να μετακινηθεί κόσμος αν κριθεί ο νόμος αντισυνταγματικός, τότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Το μείζον πρόβλημα είναι πως θα κριθεί ο νόμος πριν την εφαρμογή του, αφού Πρόεδρος και Βουλή συμφωνούν στον διαχωρισμό, ανέφερε.

Ο ίδιος τάχθηκε εναντίον της θέσης ο νομικός σύμβουλος του κράτους να μην είναι ανεξάρτητος, αφού κάτι τέτοιο ελλοχεύει κινδύνους.

Για το θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η βουλευτής Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι ήρθαν τα νομοσχέδια ενώπιόν μας και η Επιτροπή δεν ήταν στην ευχάριστη θέση να βλέπει τη διαφωνία. Είναι πολλά τα νομοσχέδια, είναι ενώπιόν μας και προσπαθήσαμε ως Επιτροπή Νομικών να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει η μεταρρύθμιση χωρίς να υπάρχουν συνταγματικά θέματα. Η ίδια πρόσθεσε ότι αν προχωρήσουν τα νομοσχέδια όπως κατατέθηκαν είναι πιθανό να κριθούν αντισυνταγματικά και οι συνέπειες θα είναι τρομακτικές. Μία επιλογή που είδε η Επιτροπή Νομικών, με τη συντριπτική πλειοψηφία, να δούμε τη θητεία, το άλλο είναι το ανέλεγκτο και να δούμε πώς προχωρούν αυτά τα θέματα.

Στο σημείο αυτό ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι για τον έλεγχο των αποφάσεών του, προωθήθηκε εσωτερική λύση με κανονισμούς.