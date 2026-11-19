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Νέα επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) η στρατηγικής σημασίας γέφυρα του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία. Το νέο πλήγμα σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ουκρανική επίθεση που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της γέφυρας και ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.

Την επίθεση ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, με ανάρτησή του στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

«Ως αποτέλεσμα ακόμη μίας επίθεσης στη γέφυρα της Κριμαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά», ανέφερε.

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο. Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών.

Η στρατηγική σημασία της γέφυρας και το προηγούμενο πλήγμα

Η γέφυρα του Κερτς αποτελεί κρίσιμη οδό ανεφοδιασμού των ρωσικών στρατευμάτων που επιχειρούν στην Ουκρανία, καθώς συνδέει τη ρωσική επικράτεια με την Κριμαία.

Παράλληλα, έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε θέσει την κατασκευή της ως βασική προτεραιότητα μετά την παράνομη προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014.

Το νέο περιστατικό ακολουθεί τη μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση της 17ης Νοεμβρίου, κατά την οποία κατέρρευσε τμήμα του οδικού σκέλους της γέφυρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη σύνδεση με την Κριμαία.

Στη σκιά της συνάντησης Τραμπ, Πούτιν και Σι

Η νέα επίθεση σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διπλωματική συγκυρία, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στην Κίνα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στη Σενζέν.



Στο περιθώριο της συνόδου έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Η επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση της γέφυρας του Κερτς έρχεται έτσι στο προσκήνιο λίγο πριν από τις συνομιλίες των τριών ηγετών, στις οποίες αναμένεται να τεθούν ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, με φόντο και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία.

protothema.gr