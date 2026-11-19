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Ολοκληρώνεται η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση του διαχρονικά μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου στην περιοχή της Τηλλυρίας, συνολικού ύψους €8,5 εκατ., που αφορά τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού καταφυγίου Κάτω Πύργου, με αρμόδιο φορέα υλοποίησης το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο αποτυπώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την Τηλλυρία και τη σταθερή βούλησή της να στηρίζει την ανάπτυξη, να αναβαθμίζει τις υποδομές και να βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής. Η υλοποίησή του αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την αλιευτική δραστηριότητα, να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες και να δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές για την ευρύτερη περιοχή.

Το αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου αποτελεί ιδιοκτησία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Το έργο αποσκοπεί στην πλήρη αναδιαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνικών παρεμβάσεων.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει βελτιωτικά μέτρα και έργα για την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος συσσώρευσης ιζήματος και νεκρών φύλλων Ποσειδωνίας στην είσοδο και εντός της λεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου. Η υφιστάμενη κατάσταση καθιστά αναγκαία την τακτική εκβάθυνση και τον καθαρισμό του χώρου, με το σχετικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €400.000 έως €500.000 κάθε ενάμιση με δύο χρόνια.

Μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις επιδιώκεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση της συσσώρευσης ιζήματος και νεκρών φύλλων Ποσειδωνίας στον δίαυλο εισόδου και εξόδου, καθώς και η διασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους στη λεκάνη του καταφυγίου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζονται ασφαλέστερες και ευκολότερες συνθήκες ελλιμενισμού και μετακίνησης των αλιευτικών σκαφών, περιορίζοντας τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών ή ατυχημάτων. Ταυτόχρονα, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ανανέωσης των υδάτων εντός της λιμενολεκάνης.

Παράλληλα, οι σχεδιασμοί της μελέτης προβλέπουν την κατασκευή οδών πρόσβασης επί των δύο λιμενικών βραχιόνων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα χερσαίας προσπέλασης για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης στην είσοδο και έξοδο της λιμενολεκάνης, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η πρόνοια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις μακροχρόνιων ή επαναλαμβανόμενων εργασιών, καθώς θα επιτρέπει την εκτέλεσή τους από την ξηρά, χωρίς να απαιτείται η χρήση πλωτών μέσων, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία συντήρησης και περιορίζοντας τις σχετικές λειτουργικές δυσκολίες.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει βελτιωτικά μέτρα και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος συσσώρευσης ιζήματος και νεκρών φύλλων Ποσειδωνίας στην είσοδο και εντός της λεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι οριστικοί σχεδιασμοί της μελέτης εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας κατασκευάστηκε τεχνικό ομοίωμα του αλιευτικού καταφυγίου, το οποίο υποβλήθηκε σε πειραματική προσομοίωση σε ειδική δεξαμενή δοκιμών. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε την επιστημονική αξιολόγηση της συμπεριφοράς των κυματισμών και των θαλάσσιων ρευμάτων, συμβάλλοντας στην οριστικοποίηση της καταλληλότερης διάταξης των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Τι κατέδειξε η ακτομηχανική μελέτη

Το αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στο βορειοδυτικό παραλιακό μέτωπο της Κύπρου, στο δυτικό άκρο του Κόλπου της Μόρφου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Λιμιόνα», στον Πύργο Τηλλυρίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ακτομηχανικής μελέτης, η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης παρουσιάζει τάση απόθεσης άμμου και φυκιών στη ρίζα του υπήνεμου μόλου. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τους ανατολικούς και βορειοανατολικούς κυματισμούς, οι οποίοι δημιουργούν παράκτια ρεύματα μικρότερης έντασης, αλλά με κατεύθυνση προς τον δίαυλο εισόδου και εξόδου του καταφυγίου.

Η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι η Τηλλυρία βρίσκεται στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό. Η προώθηση ενός έργου τέτοιας οικονομικής και τεχνικής εμβέλειας δεν αποτελεί απλώς μια παρέμβαση στις λιμενικές υποδομές, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην προοπτική, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Είναι ένα έργο με μακροπρόθεσμο όφελος για τους ανθρώπους της Τηλλυρίας, οι οποίοι δικαιούνται σύγχρονες υποδομές και ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα προς την υλοποίηση ενός έργου που η Τηλλυρία αναμένει εδώ και χρόνια και το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα αναπτυξιακή της πορεία.