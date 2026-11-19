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Σχεδόν εννέα δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσο φθάνει η συνολική δυνητική αξία τριών επιχειρηματικών συμφωνιών που ανακοινώθηκαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες στον τομέα της Υγείας.

Η αμερικανική Pfizer στρέφεται στην κινεζική βιοτεχνολογία, η Eli Lilly, που μέχρι σήμερα υπερισχύει στον τομέα του διαβήτη και της παχυσαρκίας, επενδύει στην επόμενη γενιά αντικαρκινικών θεραπειών και η Medtronic ετοιμάζεται να εξαγοράσει εταιρεία που αναπτύσσει προηγμένες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων και τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικών επεισοδίων.

Pfizer: Στην Κίνα για τις θεραπείες του αύριο

Η συμφωνία που ανακοίνωσε χθες η Pfizer με την κινεζική Starna Therapeutics έχει δυνητική αξία περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αμερικανική φαρμακευτική αποκτά δικαιώματα ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης, εκτός της ευρύτερης Κίνας, τριών πειραματικών προγραμμάτων κυτταρικής θεραπείας CAR-T για αυτοάνοσα νοσήματα.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιδιώκει να αξιοποιήσει τα κύτταρα του ίδιου του οργανισμού για την αντιμετώπιση ασθενειών, με τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Η Pfizer θα καταβάλει αρχικά 330 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Starna μπορεί να λάβει έως και 2,3 δισεκατομμύρια επιπλέον, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Προβλέπονται επίσης δικαιώματα επί των πωλήσεων πιθανών μελλοντικών προϊόντων.

Eli Lilly: Δισεκατομμύρια στην ογκολογία ακριβείας

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 16 Νοεμβρίου, η Eli Lilly ανακοίνωσε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Stipple Bio, με δυνητική αξία έως 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών θεραπειών που θα μπορούν να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων.

Η Stipple Bio διαθέτει ερευνητική πλατφόρμα η οποία αναζητεί εξειδικευμένους στόχους στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων. Η επιδίωξη είναι να αναπτυχθούν θεραπείες που θα δρουν πιο επιλεκτικά στους όγκους, περιορίζοντας ενδεχομένως τις ανεπιθύμητες επιδράσεις στους υγιείς ιστούς.

Η συμφωνία προβλέπει αρχική πληρωμή και επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της Stipple Bio, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί το ακριβές ύψος τους. Το ποσό των 5,9 δισεκατομμυρίων αφορά δυνητικές μελλοντικές πληρωμές, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

Medtronic: Εξαγορά 380 εκατομμυρίων για τις καρωτίδες

Στον χώρο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η Medtronic ανακοίνωσε στις 16 Νοεμβρίου την πρόθεσή της να εξαγοράσει την αμερικανική Contego Medical έναντι 380 εκατομμυρίων δολαρίων, με πρόβλεψη και για πιθανές πρόσθετες πληρωμές.

Η Contego αναπτύσσει συστήματα που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση στενώσεων των καρωτίδων, των αρτηριών που μεταφέρουν αίμα στον εγκέφαλο, καθώς και συσκευές αφαίρεσης θρόμβων από περιφερικά αγγεία.

Στο επίκεντρο της εξαγοράς βρίσκεται το σύστημα Neuroguard IEP Direct, το οποίο έχει λάβει έγκριση από την αμερικανική FDA και συνδυάζει τεχνικές αποκατάστασης της ροής του αίματος στις καρωτίδες με μηχανισμούς προστασίας από εμβολικά σωματίδια.

Η τεχνολογία αποσκοπεί στον περιορισμό του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων αγγειακών επεμβάσεων.

Η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τελεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Η κούρσα μεταξύ των μεγάλων εταιρειών

Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις, αποτελούν άλλη μια απόδειξη της κούρσας στην οποία έχουν μπει τα τελευταία χρόνια, κυρίως στη μετά πανδημία εποχή, οι φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και οι εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Όπως διαπιστώνεται, οι μεγάλοι όμιλοι δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη προϊόντων αποκλειστικά μέσα από τα δικά τους ερευνητικά εργαστήρια αλλά αναζητούν νέες τεχνολογίες σε μικρότερες εταιρείες βιοτεχνολογίας και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας δικαιώματα, συνεργασίες ή προχωρώντας σε εξαγορές.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε άλλες μεγάλες εξαγορές που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2026.

Τον Μάρτιο, η Abbott εξαγόρασε την Exact Sciences, σε συμφωνία αξίας περίπου 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας την παρουσία της στις διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο.

Τον Φεβρουάριο, η Novartis ολοκλήρωσε την εξαγορά της Avidity Biosciences, έναντι περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποκτώντας πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες για γενετικές νευρομυϊκές παθήσεις.

Τον Μάιο, η Merck ολοκλήρωσε την εξαγορά της Terns Pharmaceuticals, αξίας περίπου 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας το ερευνητικό της χαρτοφυλάκιο με πειραματική θεραπεία για τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία.