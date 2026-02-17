Η Novartis Κύπρου, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά, έχει εξασφαλίσει την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε: «Η συγκεκριμένη διάκριση, σε έναν δυναμικό κλάδο όπως αυτός της φαρμακευτικής καινοτομίας, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Novartis στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την επιτυχία της εταιρείας και ενισχύει τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών στον κλάδο.»

«Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση της κουλτούρας που οικοδομούμε στη Novartis Κύπρου, μιας κουλτούρας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και τον σεβασμό προς τους ανθρώπους μας. Αποτελεί επιβεβαίωση της συλλογικής μας δέσμευσης για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη συμπερίληψη, την επαγγελματική εξέλιξη, την καινοτομία και τη βιώσιμη προσφορά στην κοινωνία. Το 75% των θέσεων ηγεσίας κατέχεται από γυναίκες, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό μας εκπροσωπεί έξι διαφορετικές εθνικότητες, αντικατοπτρίζοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας στη διαφορετικότητα και την ισότητα. Παράλληλα, υλοποιούμε πολιτικές που ενισχύουν την ισότιμη γονική άδεια, τη συνεχή εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση και παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη συνεχή επένδυση στους ανθρώπους μας, οι οποίοι αποτελούν τον βασικό πυλώνα της επιτυχίας μας και καθιστούν τη Novartis ένα πραγματικά εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, όπου μπορεί κανείς να αναπτύσσεται και να ευημερεί», δήλωσε ο κ. Fabio Sperandei, Πρόεδρος της Novartis Κύπρου & Μάλτας.

Η Novartis AG είναι ελβετική, πολυεθνική, καινοτόμος, φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Βασιλεία της Ελβετίας. Η Novartis Pharma Services Inc. Κύπρου είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος και δραστηριοποιείται στη χώρα από το 2009, απασχολεί 38 εργαζομένους και παρείχε πρόσβαση σε θεραπείες σε περισσότερους από 60.000 ασθενείς το προηγούμενο έτος, διασφαλίζοντας έγκαιρη και οικονομικά προσιτή φροντίδα. Σκοπός μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε την ιατρική για να βελτιώσουμε και να παρατείνουμε τη ζωή των ανθρώπων. Χρησιμοποιούμε καινοτόμα επιστήμη και τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε μερικά από τα πιο δύσκολα ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης της κοινωνίας. Ανακαλύπτουμε και αναπτύσσουμε πρωτοποριακές θεραπείες και βρίσκουμε νέους τρόπους για να τις προσφέρουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://www.novartis.com/ και στις τοπικές σελίδες της εταιρείας στο Facebook, LinkedIn και YouTube.