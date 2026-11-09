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Εξειδικευμένα πρωτόκολλα διαχείρισης, ειδικός εξοπλισμός και εκπαίδευση των διασωστών για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στα οποία εμπλέκονται άτομα με αυτισμό εισάγονται στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων Κύπρου.

Ακουστικά ακύρωσης θορύβου, πίνακες οπτικής επικοινωνίας και ειδικά αισθητηριακά εργαλεία θα ενταχθούν στον εξοπλισμό των ασθενοφόρων πρώτης γραμμής, με στόχο τη μείωση του άγχους και της αισθητηριακής υπερφόρτωσης και την ασφαλέστερη παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Κύπρου, της μη κυβερνητικής οργάνωσης Voice for Autism και του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος προνοσοκομειακής φροντίδας που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αυτισμό.

Το νέο πρόγραμμα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και περιλαμβάνει εξειδικευμένη εκπαίδευση των πληρωμάτων ασθενοφόρων, εισαγωγή ειδικού εξοπλισμού και εφαρμογή προσαρμοσμένων διαδικασιών διαχείρισης των περιστατικών.

Η ανάγκη για μια τέτοια προσέγγιση, ανέφερε σε δηλώσεις της η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Ριάνα Κωνσταντίνου, προκύπτει από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια μιας επείγουσας ιατρικής παρέμβασης.

Οι δυνατές σειρήνες, τα φώτα που αναβοσβήνουν, η παρουσία άγνωστων προσώπων και οι γρήγορες εναλλαγές ερεθισμάτων μπορεί να προκαλέσουν έντονο άγχος ή αισθητηριακή υπερφόρτωση σε άτομα με αυτισμό, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία με τους διασώστες και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ειδικά πρωτόκολλα και αισθητηριακά κιτ

«Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφοδιάζει τους διασώστες με τεχνικές αποκλιμάκωσης της αισθητηριακής υπερφόρτωσης, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και μεθόδους προσαρμογής της κλινικής αξιολόγησης στις ανάγκες κάθε ασθενούς».

Περιλαμβάνει βιωματική εκπαίδευση με σενάρια επειγόντων περιστατικών, καθώς και εκπαίδευση στη νευροποικιλότητα με τη συμμετοχή ατόμων με αυτισμό που εκπροσωπούν τα ίδια τις ανάγκες και τις εμπειρίες τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η τοποθέτηση εξειδικευμένων «αισθητηριακών κιτ» σε όλα τα ασθενοφόρα πρώτης γραμμής.

Τα κιτ θα περιλαμβάνουν ακουστικά ακύρωσης θορύβου, πίνακες οπτικής επικοινωνίας και καθησυχαστικά απτικά εργαλεία, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς, ώστε να περιορίζονται τα ερεθίσματα που προκαλούν δυσφορία και να διευκολύνεται η επικοινωνία.

Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντική για την κάλυψη ενός κρίσιμου κενού στην επείγουσα φροντίδα.

«Κατανοώντας τις συμπεριφορές και τις αισθητηριακές ευαισθησίες που σχετίζονται με τον αυτισμό, το προσωπικό μας μπορεί να μειώσει το άγχος, να οικοδομήσει άμεσα εμπιστοσύνη και να παρέχει ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες ιατρικές παρεμβάσεις», ανέφερε.

Εκπαίδευση και για τις οικογένειες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προετοιμασία των οικογενειών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια.

«Στόχος είναι να γνωρίζουν ποιες πληροφορίες πρέπει να μεταφέρουν στους πρώτους ανταποκριτές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πώς να καταρτίζουν ατομικό προφίλ έκτακτης ανάγκης για το άτομο με αυτισμό και πώς να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ασφαλέστερου και πιο ήρεμου περιβάλλοντος μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου».

Σειρά εργαστηρίων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την Κύπρο κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.