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Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της κυβερνοασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Κίρστεν Ντέιβις (Kirsten Davies), επικεφαλής Πληροφοριακών Συστημάτων του Πενταγώνου, να αναλαμβάνει τη θέση της Εθνικής Διευθύντριας Κυβερνοασφάλειας (National Cyber Director). Η Ντέιβις διαδέχεται τον Σον Κερνκρος (Sean Cairncross).

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Ντέιβις ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Στίβεν Μίλερ για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή υποστήριξή τους, καθώς και τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για την, όπως ανέφερε, «άγρυπνη και διορατική ηγεσία» του.

«Η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας είναι να κυριαρχήσουμε στο τοπίο της κυβερνοασφάλειας για τις επόμενες γενιές», δήλωσε η Ντέιβις, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον εκσυγχρονιστούν τα συστήματα και ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στις υποδομές πάνω στις οποίες στηρίζεται η χώρα.

Thank you @POTUS and @StephenM for your faith and steady confidence in me. And thank you @SecWar for your vigilant and visionary leadership.



Our nation stands in the crossroad of analog, digital, and quantum technologies, our American way of living increasingly interconnected.… — _Kirsten Davies_ (@_KirstenDavies_) November 20, 2026

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνεχάρη την Κίρστεν Ντέιβις για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της στον Λευκό Οίκο.

Congratulations to the new National Cyber Director Kirsten Davies — look forward to working together to strengthen America’s cybersecurity. November 20, 2026

ertnews.gr