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Η διεθνής αγορά πετρελαίου μπορεί να βλέπει σήμερα το Brent να υποχωρεί εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, όμως πίσω από την ημερήσια διακύμανση των τιμών υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα: Τα παγκόσμια αποθέματα αργού και έτοιμων καυσίμων έχουν μειωθεί δραματικά και δεν μπορούν να αποκατασταθούν γρήγορα. Ο πρόεδρος και CEO της Saudi Aramco, Amin Nasser, προειδοποίησε ότι ακόμη και μετά την πλήρη αποκατάσταση των ροών μέσω των κρίσιμων θαλάσσιων οδών, η αναπλήρωση των αποθεμάτων, ταυτόχρονα με την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης, θα μπορούσε να χρειαστεί έως και δύο χρόνια. Η δήλωση έγινε στις 5 Οκτωβρίου στο Energy Intelligence Forum του Λονδίνου και δημοσιοποιήθηκε εκ νέου σήμερα, 6 Οκτωβρίου, από το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων.

Απομένουν λιγότερα από 6 δις βαρέλια

Τα μεγέθη που παρουσίασε ο επικεφαλής της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας του κόσμου είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με την Aramco, πριν από την κρίση υπήρχαν συνολικά σχεδόν 10 δισ. βαρέλια παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Από την έναρξή της έχει χαθεί μικτή προσφορά σχεδόν 3 δισ. βαρελιών, ενώ περισσότερα από 1 δισ. βαρέλια έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τα αποθέματα για να περιοριστεί η έλλειψη στην αγορά. Η Aramco εκτιμά ότι σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισ. βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων και ότι μεγάλο μέρος τους δεν είναι πρακτικά διαθέσιμο για άμεση χρήση.

Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο στα έτοιμα καύσιμα. Ο CEO της Kuwait Petroleum Corporation υπολόγισε ότι από την παγκόσμια αγορά λείπει παραγωγή περίπου 6 εκατ. βαρελιών ημερησίως σε διυλισμένα προϊόντα, όπως diesel, βενζίνη και καύσιμα αεροσκαφών, καθώς δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη διυλιστική δυναμικότητα εκτός Μέσης Ανατολής για να καλύψει το κενό. Αυτό εξηγεί και ένα φαινομενικό παράδοξο: Ακόμη και όταν το αργό υποχωρεί, οι τιμές της βενζίνης και κυρίως του diesel δεν ακολουθούν υποχρεωτικά με την ίδια ταχύτητα.

Σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, το Brent κινήθηκε περίπου στα 98,6 δολάρια το βαρέλι, έχοντας κλείσει τη Δευτέρα στα 100,32 δολάρια. Η αποκλιμάκωση ήρθε καθώς αυξήθηκαν ξανά οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή και ανακοινώθηκε η νέα παρέμβαση των G7. Ωστόσο, τα στοιχεία των θαλάσσιων μεταφορών δείχνουν ότι ενώ οι εξαγωγές αργού και condensate από τον Κόλπο έχουν ανακάμψει σε περίπου 91% των προ κρίσης επιπέδων, οι εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων παραμένουν πολύ χαμηλότερα, κοντά στο 60%. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρωπαϊκή αγορά diesel.

Η G7 ανοίγει ξανά τα έκτακτα αποθέματα

Η σοβαρότητα της κατάστασης φαίνεται και από την απόφαση των κρατών της G7 να προχωρήσουν σε νέα συντονισμένη αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών diesel και αργού πετρελαίου από έκτακτα αποθέματα, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και προβλέπεται να εξελιχθεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών, με σημαντικές ποσότητες diesel να απελευθερώνονται μέσα στις πρώτες 20 ημέρες.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ακόμη «μαξιλάρι» ώστε να μην υπάρξουν ελλείψεις και ακόμη μεγαλύτερη έκρηξη των τιμών μέσα στον χειμώνα. Δεν αποτελεί, όμως, μόνιμη λύση. Ήδη από τον Μάρτιο είχε συμφωνηθεί η μεγαλύτερη έκτακτη αποδέσμευση στην ιστορία, ύψους 400 εκατ. βαρελιών, από την οποία περίπου τα δύο τρίτα έχουν χρησιμοποιηθεί. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της προειδοποίησης της Aramco: κάθε βαρέλι που βγαίνει σήμερα από ένα στρατηγικό ή εμπορικό απόθεμα θα πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψει σε αυτό, την ώρα που η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να χρειάζεται τεράστιες ποσότητες πετρελαίου καθημερινά.