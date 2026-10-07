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Στο 6,3% υποχώρησε το 2025 το ποσοστό των ατόμων στην Κύπρο που δεν μπορούσαν να καλύψουν το κόστος τακτικής συμμετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής, από 8,7% το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώθηκε στο 12,1%. Μεταξύ των κρατών μελών, η Κροατία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό, στο 3,9%, ενώ η Ελλάδα το υψηλότερο, στο 27,3%.

Η Κύπρος κατέγραψε επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, στο 1,2%, όσον αφορά τα άτομα που αδυνατούσαν οικονομικά να εξασφαλίσουν ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή αντίστοιχο χορτοφαγικό γεύμα κάθε δεύτερη ημέρα. Το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2024.

Σε επίπεδο ΕΕ, η αντίστοιχη οικονομική αδυναμία αφορούσε το 8,5% των ατόμων. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Ρουμανία, στο 18,1%.

Περαιτέρω μείωση σημειώθηκε στην Κύπρο και στο ποσοστό όσων δεν μπορούσαν να πληρώσουν για σύνδεση στο διαδίκτυο για προσωπική χρήση στο σπίτι, το οποίο περιορίστηκε στο 0,2% το 2025, από 0,3% το προηγούμενο έτος.

Ο μέσος όρος της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 2%. Η Φινλανδία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό, στο 0,1%, και η Ρουμανία το υψηλότερο, στο 6,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ