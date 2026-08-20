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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Γεωφυσικής του Περού (IGP).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

🔴 BREAKING: Video shows the aftermath inside a school in Ayacucho, Peru 🇵🇪 following the powerful M7.2 earthquake that struck the region on Thursday.



pic.twitter.com/qKP5pHyBxB August 20, 2026

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

🚨 #BREAKING:



A magnitude 6.7 earthquake just struck Peru. Epicenter in Ayacucho province in the South.



No confirmed reports yet on damage or casualties. pic.twitter.com/mrdz04g2T9 — Chris (@JustRelaxEvery1) August 20, 2026

🇵🇪 NOW: Ayacucho reels after 7.2 quake

Images show residents pouring into the streets of Coracora, Ayacucho, Peru moments after the magnitude 7.2 earthquake struck Thursday afternoon.pic.twitter.com/hYcfHtbthY https://t.co/ChxPDLrSaw August 20, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

‼️🇵🇪 | URGENTE — Perú cifra en 7,2 la magnitud del sismo con epicentro en Ayacucho. pic.twitter.com/gzz9m8XKgp — EDATV (@edatvoficial) August 20, 2026

ΑΠΕ-ΜΠΕ