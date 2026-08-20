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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Γεωφυσικής του Περού (IGP).
Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.
To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ