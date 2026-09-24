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Την αντικατάσταση του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού ζήτησε το καλοκαίρι ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, όπως υποστηρίζει ο Παύλος Μυλωνάς.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει πως ο Μάκης Κεραυνός θεωρείται επιτυχημένος και διερωτάται γιατί ο Νίκολας Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του τον στοχοποιούν.

Αυτούσια η ανάρτηση του

Ήμαρτον πραγματικά. Έλεος. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε το καλοκαίρι την αντικατάσταση του Υπουργού Οικονομικών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αποδέχθηκε την εισήγηση. Ο Μάκης Κεραυνός θεωρείται και είναι επιτυχημένος. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε το γιατί. Η αλήθεια είναι ότι παραμένει μια μεγάλη απορία. Γιατί ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι στενοί συνεργάτες του στοχοποιουν τον Μάκη Κεραυνό; Η ουσία του επιχειρήματος τους αφορά τον αγωγό κόστους δισεκατομμυρίων ευρώ γνωστό ως GSI. Η απορία είναι η εξής. Αν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης παύσει τον Μάκη Κεραυνό ο αγωγός αυτός και το τεράστιο αυτό έργο θα πάρει σάρκα και οστά; θα γίνει δηλαδή;