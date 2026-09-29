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Αν όντως ισχύει ότι θέλουμε έναν καλό Πρόεδρο, τότε τα κριτήριά μας θα έπρεπε να ήταν και διαφορετικά. Εδώ και χρόνια ψάχνουμε υποψήφιο με βάση ποιος μπορεί να εκλεγεί και όχι ποιος μπορεί να κυβερνήσει.

Είναι ναι κατανοητό ότι για να κυβερνήσεις πρέπει πρώτα να εκλεγείς, ωστόσο, θα πρέπει κάποτε να ειπωθεί το πιο απλό. Ότι δηλαδή η εκλογιμότητα είναι προϋπόθεση για να γίνεις Πρόεδρος αλλά όχι προσόν για να είσαι ικανός για Πρόεδρος.

Το «μπορεί να εκλεγεί» δεν σημαίνει ότι και «μπορεί να κυβερνήσει», επειδή το να ξέρεις πώς θα κερδίσεις την Κυριακή των εκλογών δεν σημαίνει αυτομάτως πως ξέρεις και τι θα κάνεις τη Δευτέρα.

Τα κόμματα μέσω των μηχανισμών τους προσπαθούν πρώτα να κάνουν κάποιον εκλέξιμο και μετά εύχονται να είναι και κατάλληλος, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι ακριβώς το αντίθετο. Για να το πω εντελώς καθαρά. Αν θέλεις steak, ψήνεις steak. Δεν ρίχνεις στα κάρβουνα μπριζόλα και εύχεσαι να γίνει ribeye ώσπου να ψηθεί…

Ζακ.