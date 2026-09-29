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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (28/09), στην επαρχία Λευκωσίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας και τη σύλληψη 17χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11:00 χθες το πρωί, μέλος της Αστυνομίας έκανε σήμα σε όχημα, που κινείτο στην περιοχή της Αγλαντζιάς, να σταματήσει για έλεγχο.

Ωστόσο, ο οδηγός τράπηκε σε φυγή, οδηγώντας επικίνδυνα. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ανέκοψε την πορεία οχήματος που οδηγούσε γυναίκα.

Από τη σύγκρουση η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου της παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Σε έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν ανήλικος, 17 ετών, και είχε στην κατοχή του ποσότητα ουσιών που πιστεύεται πως είναι ναρκωτικά. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ με θετική ένδειξη.

Στους δύο οδηγούς έγινε έλεγχος αλκοόλης με μηδενική ένδειξη.