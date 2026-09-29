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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητάει η Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με σοβαρά ποινικά αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στον αριθμό τηλεφώνου 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.