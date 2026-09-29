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Το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ συνεδρίασε με αντικείμενο τις διαδικασίες για την επιλογή του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας σε όλα τα Μέλη του κόμματος.

Το Εκτελεστικό Γραφείο καλεί όλα τα Μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική διαδικασία της Παράταξής μας, για την οποία όλοι είμαστε περήφανοι.

Παράλληλα, καλεί όσα στελέχη εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για την υποβολή υποψηφιότητας να επιδείξουν σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς την ιστορία της Παράταξης, αποφεύγοντας κάθε λόγο ή ενέργεια που πλήττει άλλον ενδιαφερόμενο ή αμφισβητεί την αφοσίωσή του στις αρχές του κόμματος.

Καλεί, όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους να δεσμευθούν δημόσια ότι θα σεβαστούν την ετυμηγορία των Μελών και θα στηρίξουν ενεργά εκείνον που θα επιλεγεί.

Καλεί επίσης όλα τα στελέχη να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή μιας υγιούς ενδοοικογενειακής προεκλογικής αναμέτρησης μέσα από την οποία ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα προχωρήσει με ενότητα και ένα υποψήφιο με μεγάλες προοπτικές επιτυχίας.

Το Εκτελεστικό Γραφείο θα διασφαλίσει την άψογη διοργάνωση αυτής της πρωτόγνωρης για τα κυπριακά δεδομένα εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα όσα επιβάλλει το Καταστατικό μας.

Το Εκτελεστικό Γραφείο αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο θα συγκληθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου (17.00) όπως:

Υποβολή υποψηφιοτήτων: Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 09:00–12:30

Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση: Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 09:00–18:00