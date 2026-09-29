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«Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς… σε άλλες χώρες η περίοδος αυτή είναι περίπου η μισή θητεία της διακυβέρνησης», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κληθείς να σχολιάσει όσα λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες μέρες στον ΔΗΣΥ, αλλά και απαντώντας αν ο ίδιος θα ξανακατέβει ως υποψήφιος στις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές.

«Είμαστε στον Σεπτέμβριο του 2026. Οι Προεδρικές Εκλογές είναι τον Φεβρουάριο του 2028. Σε άλλες χώρες, σε Κοινοβουλευτικές Δημοκρατίες, αυτή η περίοδος είναι περίπου η μισή θητεία της διακυβέρνησης. Χωρίς να παραβλέπω ή να αμφισβητώ με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα του κάθε συμπατριώτη μας και της κάθε κομματικής παράταξης να ξεκινήσει αυτή την προεκλογική, αν θέλετε, εκστρατεία, θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς».

Έχουμε ενώπιον μας σοβαρότατες προκλήσεις, είπε ακόμη και πρόσθεσε, «η εκτελεστική εξουσία, και αυτή είναι η επιθυμία μας, μέσα από συνεργασία με τη νομοθετική εξουσία, πρέπει να δώσουμε λύσεις σε αυτά που απασχολούν τον πολίτη».

«Θεωρώ ότι 17-18 μήνες πριν είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, χωρίς, επαναλαμβάνω, να αμφισβητώ το δικαίωμα του οποιουδήποτε συμπατριώτη μας ή της οποιασδήποτε κομματικής παράταξης να ξεκινήσει αυτό τον διάλογο».