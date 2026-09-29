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Η Κύπρος πρέπει πλέον να περάσει από την προσέλκυση εταιρειών στη δημιουργία περισσότερης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο νησί, δήλωσε ο πρόεδρος του TechIsland Βαλεντίνος Πολύκαρπου σήμερα στο Cyprus Forum.

Μιλώντας σε πάνελ για την ψηφιακή πολιτική της Ευρώπης, ο πρόεδρος του TechIsland και Chief Locations Officer της Wargaming ανέφερε ότι η πραγματική αξία για την κυπριακή οικονομία δεν βρίσκεται απλώς στην εγκατάσταση εταιρειών στην Κύπρο, αλλά στη μεταφορά ομάδων έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής και δημιουργίας νέων προϊόντων.

«Η πραγματική μαγεία αρχίζει τη στιγμή που οι εταιρείες μεταφέρουν πραγματική παραγωγή στην Κύπρο», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει ομάδες έρευνας και ανάπτυξης, ανάπτυξη νέων λειτουργιών και προϊόντων και δημιουργία πνευματικής ιδιοκτησίας από το νησί.

Όπως είπε, η παρουσία διεθνών τεχνολογικών εταιρειών έχει ήδη φέρει στην Κύπρο εργαζομένους με εμπειρία από άλλα οικοσυστήματα, δημιουργώντας μια δεξαμενή τεχνογνωσίας που μπορεί σταδιακά να μεταφερθεί και στους Κύπριους εργαζομένους και επιχειρηματίες.

Ο ίδιος περιέγραψε το επόμενο στάδιο με τρεις λέξεις: προσέλκυση, διατήρηση και εκπαίδευση.

Η προσέλκυση εταιρειών και ανθρώπων, είπε, αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να παραμείνουν στην Κύπρο και το τρίτο, και σημαντικότερο, να δημιουργηθεί η επόμενη γενιά Κυπρίων εργαζομένων και επιχειρηματιών στον τομέα της τεχνολογίας.

«Το να προσελκύουμε ταλέντο από το εξωτερικό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Πρέπει να επενδύσουμε στις νεότερες γενιές», ανέφερε.

Ο κ. Πολύκαρπου σημείωσε ακόμη ότι η σημερινή συγκυρία έχει φέρει στην Κύπρο όχι μόνο κεφάλαια αλλά και ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, γεγονός που, όπως υποστήριξε, μπορεί να αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη ενός πιο ώριμου τεχνολογικού οικοσυστήματος.

AI: Όχι ανταγωνισμός σε κλίμακα, αλλά εφαρμογή

Στην ίδια συζήτηση, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού ανέφερε ότι η στρατηγική της Κύπρου δεν μπορεί να είναι ο ανταγωνισμός με τις μεγαλύτερες τεχνολογικές οικονομίες ως προς την κλίμακα.

«Για εμάς, η στρατηγική δεν είναι να ανταγωνιστούμε σε κλίμακα. Η στρατηγική για εμάς είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης», είπε.

Όπως ανέφερε, η νέα στρατηγική της Κύπρου για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο μετά τη δημόσια διαβούλευση, επιδιώκει να τοποθετήσει τη χώρα ως αξιόπιστη ευρωπαϊκή δικαιοδοσία στην οποία τεχνολογίες AI μπορούν να αναπτύσσονται, να δοκιμάζονται και να κλιμακώνονται.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι η στρατηγική επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας όπου η εφαρμογή του AI μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, καθώς και την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, να λειτουργούν ως βασικοί υποστηρικτικοί πυλώνες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, αλλά προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί πάνω σε ξεπερασμένες υποδομές και θεσμικά πλαίσια.

«Το AI δεν υπάρχει ανάμεσα σε ένα κενό», ανέφερε, συνδέοντας την τεχνολογική μετάβαση με την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών και μεταρρυθμίσεων στο κράτος.

Τσάκαλος: Δεν αρκεί η υποδομή

Ο αντιπρόεδρος Έρευνας και Τεχνολογικής Υποστήριξης του Ινστιτούτου Κύπρου, Δρ Βασίλης Τσάκαλος, έθεσε μια ακόμη παράμετρο: η ύπαρξη ερευνητικών και υπολογιστικών υποδομών δεν αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει καινοτομία.

Όπως είπε, πολλές υποδομές είναι ήδη προσβάσιμες σε εταιρείες και ερευνητικούς φορείς, συχνά χωρίς χρέωση. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές επιχειρήσεις είτε δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν είτε δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία για να μετατρέψουν ένα επιχειρηματικό πρόβλημα σε έργο καινοτομίας.

«Η προσβασιμότητα είναι μόνο ένα στοιχείο. Η πραγματική πρόκληση είναι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα γύρω από τις υποδομές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό απαιτεί ανθρώπους που μπορούν να μεταφράσουν πραγματικά προβλήματα επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών σε έργα καινοτομίας, αλλά και μηχανικούς με την τεχνογνωσία για να τα υλοποιήσουν.