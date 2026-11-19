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Μια νέα επιλογή στη διαχείριση του διαβήτη δημιουργεί η αμερικανική έγκριση αντλίας ινσουλίνης χωρίς σωληνάκια, η οποία μπορεί να παραμένει στο σώμα έως και επτά ημέρες, μειώνοντας την ανάγκη συχνής αντικατάστασης της συσκευής.

Πρόκειται για το σύστημα MiniMed Fit, το οποίο έλαβε άδεια κυκλοφορίας από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), με την κατασκευάστρια εταιρεία να ανακοινώνει στις 16 Νοεμβρίου ότι η διάθεσή του στην αμερικανική αγορά αναμένεται να αρχίσει σταδιακά την άνοιξη του 2027.

Η νέα αντλία τοποθετείται απευθείας στο σώμα και δεν απαιτεί τη χρήση εξωτερικών σωληνακίων για τη μεταφορά της ινσουλίνης. Διαθέτει χωρητικότητα 300 μονάδων ινσουλίνης και μπορεί να ελέγχεται μέσω εφαρμογής σε συμβατό κινητό τηλέφωνο.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης, η οποία αξιοποιεί τις μετρήσεις γλυκόζης από συμβατό αισθητήρα και προσαρμόζει την παροχή της ορμόνης ανά πέντε λεπτά.

Στόχος είναι να περιορίζεται μέρος της καθημερινής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η διαχείριση του διαβήτη, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που χρειάζονται συνεχή χορήγηση ινσουλίνης.

Πώς λειτουργεί

Η αντλία συνεργάζεται με σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης. Με βάση τις μετρήσεις, ο μηχανισμός μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα τη χορήγηση ινσουλίνης και να πραγματοποιεί διορθωτικές παρεμβάσεις όταν χρειάζεται.

Περιλαμβάνει επίσης λειτουργία που μπορεί να αναγνωρίζει ενδείξεις μη καταγεγραμμένης ή υποεκτιμημένης πρόσληψης τροφής και να ανταποκρίνεται με πρόσθετη χορήγηση ινσουλίνης. Ωστόσο, η τεχνολογία δεν καταργεί την ανάγκη σωστής διαχείρισης των γευμάτων από τον ασθενή.

Η συσκευή έχει λάβει έγκριση στις ΗΠΑ για άτομα ηλικίας επτά ετών και άνω με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι η δυνατότητα χρήσης έως επτά ημέρες χωρίς φόρτιση ή αλλαγή δοχείου. Η πραγματική διάρκεια, ωστόσο, εξαρτάται και από τις ημερήσιες ανάγκες του χρήστη σε ινσουλίνη. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία, η επταήμερη χρήση προϋποθέτει συνολική ημερήσια δόση μικρότερη των 42 μονάδων.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης μικρότερων και πιο αυτοματοποιημένων συστημάτων χορήγησης ινσουλίνης, τα οποία επιδιώκουν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με διαβήτη.

Προς το παρόν, η συγκεκριμένη έγκριση αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν συνεπάγεται αυτομάτως διαθεσιμότητα της συσκευής στην Κύπρο ή στην υπόλοιπη Ευρώπη.