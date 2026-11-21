Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου στη βαθμίδα A3, με σταθερή προοπτική (stable outlook), επιβεβαίωσε ο διεθνής οίκος Moody’s στις 20 Νοεμβρίου 2026, αναγνωρίζοντας τη θετική δημοσιονομική και μακροοικονομική πορεία της χώρας. Παράλληλα, ωστόσο, επισημαίνει κινδύνους από ενδεχόμενη ανατροπή προηγούμενων μεταρρυθμίσεων και καθυστερήσεις στην υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η απόφαση του οίκου στηρίζεται στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, στη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, στην υψηλή ρευστότητα και στην ενίσχυση του τραπεζικού τομέα.

Οι παράγοντες αυτοί, όπως επισημαίνεται, ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας απέναντι σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι κίνδυνοι από ΑΤΑ, εκποιήσεις και καθυστερήσεις έργων

Παρά τη θετική αξιολόγηση, η Moody’s εντοπίζει παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική πιστοληπτική εικόνα της Κύπρου.

Στους βασικούς κινδύνους περιλαμβάνεται η αναστολή ή ανατροπή μεταρρυθμίσεων προηγούμενων ετών, με ιδιαίτερη αναφορά στην παγιοποίηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) και σε ενδεχόμενη χαλάρωση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις.

Επιπλέον, ο οίκος επισημαίνει τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος δημόσιων υποδομών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Η πορεία των δημόσιων επενδύσεων και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών, αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τις επόμενες αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τα θετικά στοιχεία της κυπριακής οικονομίας εξισορροπούνται, στην εκτίμηση της Moody’s, από τους υφιστάμενους κινδύνους, γεγονός που εξηγεί τη διατήρηση της σταθερής προοπτικής.

Κεραυνός: Έχουν δρομολογηθεί μέτρα για τους κινδύνους

Την ικανοποίησή του για την απόφαση της Moody’s εξέφρασε με γραπτή δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας ότι η επιβεβαίωση της επενδυτικής βαθμίδας A3 αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας.

Όπως ανέφερε, η αξιολόγηση αντανακλά τη συνεχιζόμενη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας και τη δημοσιονομική της επίδοση, παρά τις προκλήσεις από τους πολέμους και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομία.

Αναφερόμενος στις επισημάνσεις του οίκου για την ΑΤΑ, τη νομοθεσία των εκποιήσεων και τις καθυστερήσεις σε έργα, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει πολιτικές και σχεδιασμούς για την αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα ζητήματα χωρίς κοινωνικές και οικονομικές ανατροπές.

Συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για συνέχιση της συνετής και πειθαρχημένης οικονομικής πολιτικής, με στόχο τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Όπως υπογράμμισε, η κυβερνητική πολιτική θα παραμείνει προσηλωμένη στη διαφύλαξη της υγιούς κατάστασης των δημόσιων οικονομικών, επιδιώκοντας παράλληλα τη δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω βελτίωση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η απόφαση της Moody’s διατηρεί αμετάβλητη την αξιολόγηση της Κύπρου, με την πορεία των μεταρρυθμίσεων, των δημόσιων επενδύσεων και της δημοσιονομικής διαχείρισης να παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής του οίκου.