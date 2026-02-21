Οι ιδιότητες του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα, που όπως επισημάναμε μέσω ντοκουμέντων από τον Σεπτέμβριο του 2018 πλέκονταν και διαπλέκονταν, πλέον θα κριθούν και Δικαστικώς.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο που του επιδόθηκε και περιλαμβάνει συνολικά 25 κατηγορίες, ο μέχρι πρότινος ισχυρός παράγοντας κατηγορείται όχι μόνο για το ασυμβίβαστο που τέθηκε επανειλημμένως με σειρά δημοσιευμάτων μας την τελευταία 8ετία, αλλά και για τα χρήματα που έλαβε απ΄ αυτές τις ιδιότητες.

Συνολικά ο κ. Κούμας σε έξι ημέρες από σήμερα (26/2 η πρώτη εμφάνιση) θα κληθεί να απαντήσει σε 23 κατηγορίες που αφορούν τις ιδιότητές του και το ασυμβίβαστο για το οποίο κατηγορείται, αλλά και δυο κατηγορίες που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ποσό των €6.562.447.

Οι δυο ιδιότητες

Οι ιδιότητες για τις οποίες ελέγχεται και δικαστικά ο κ. Κούμας αφορούν τα αξιώματα που είχε στην ΚΟΠ, δηλαδή αρχικά ως αναπληρωτής πρόεδρος και μετέπειτα ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας και το γεγονός ότι ήταν μέτοχος δυο εταιρειών, την TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED και την TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD.

Η συνεργασία

Έχοντας, λοιπόν, αυτές τις δυο ιδιότητες ο κ. Κούμας συνεργαζόταν ταυτόχρονα με διάφορους φορείς για παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων, μεταδόσεων και συναφείς υπηρεσίες (livestreaming κλπ). Εκεί ακριβώς προέκυπτε το ασυμβίβαστο που απαγορεύει να αποκομίζεις οικονομικά οφέλη από αθλητισμό και να διατηρείς την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα.

Οι πέντε που πλήρωναν

Ο κ. Κούμας ως ανώτερος αξιωματούχος της ΚΟΠ, μέσω των δυο εταιρειών του πρόσφερε τις πιο πάνω υπηρεσίες εκμετάλλευσης τηλεοπτικού αθλητικού προϊόντος στις/στους ακόλουθες/ους οργανισμούς/οντότητες:

>> Στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

>> Στην GO PLC (GO TV – Πρώην MTN TV).

>> Στη Λέσχη Ιπποδρομιών Κύπρου.

>> Στην Cablenet.

>> Στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Το προϊόν αφορούσε τηλεοπτική παραγωγή αθλητικών γεγονότων, όπως πρωτάθλημα α΄ κατηγορίας, αγώνες κυπριακές καλαθόσφαιρας και ιπποδρομίες.

Συμβάσεις 11ετίας

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και τις δυο εταιρείες συμφερόντων του κ. Κούμα που παρήγαγαν αθλητικό τηλεοπτικό προϊόν και πρόσφεραν συναφείς υπηρεσίες, δηλαδή η TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED (κατηγορούμενη «1») και η TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD (κατηγορούμενη «2»).

Οι κατηγορίες περί ασυμβίβαστου περιλαμβάνουν συμβάσεις από το 2014 μέχρι και το 2025. Εννοείται πως για συμβάσεις που είχαν εκπνεύσει πριν από το 2017 όταν ποινικοποιήθηκε με νομοθεσία το ασυμβίβαστο (Περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου), δεν υπάρχουν κατηγορίες.

€6,5 εκατ.

Οι δυο τελευταίες κατηγορίες αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για το συνολικό ποσό των €6.562.447. Αφορούν τα κέρδη που είχαν οι δυο συγκατηγορούμενες εταιρείες του -TRIPLE AAA PRODUCTIONS και TRIPLE AAA VILLAGE- όλα αυτά τα χρόνιια. Η πρώτη είχε έσοδα €4.994.698 και η δεύτερη €1.567.749.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα κληθούν να καταθέσουν συνολικά 33 μάρτυρες.

Σε Σεϋχέλλες και BVI

Οι τέσσερις εταιρείες του κ. Κούμα σε Σεϋχέλλες και Παρθένες Νήσους δεν περιλήφθηκαν στο κατηγορητήριο. Η νομοθεσία του 2017 κρίθηκε… ανεπαρκής για να πιάσει στην τσιμπίδα της τις εταιρείες. Κι αυτό γιατί ποινικοποιείται μόνο η πώληση αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο.

Μέσω τριών εταιρειών στις Σεϋχέλλες και μιας νομικής οντότητας στις Παρθένες Νήσους, ο κ. Κούμας πωλούσε μέχρι πρότινος δικαιώματα αθλητικών γεγονότων στη CytaVision, την ίδια στιγμή που ήταν δεύτερος τη τάξει αξιωματούχος στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Πάντως, όπως είχαμε αποκαλύψει το 2018 και θέταμε θέμα ασυμβίβαστου με βάση τον Πέρι ΚΟΑ Νόμο, ο κ. Κούμας ενώ συμμετείχε σε αποφάσεις που επηρέαζαν τον ΑΠΟΕΛ και την Εθνική Κύπρου, την ίδια στιγμή πωλούσε δικαιώματα μετάδοσης παιχνιδιών τους στην CytaVision. Βέβαια, τα εν λόγω παιχνίδια ήταν πριν το 2017 και πριν ποινικοποιηθεί το ασυμβίβαστο.

Υπόθεση σε βάρος τεσσάρων προσώπων,

μεταξύ των οποίων ο Ανθούλης Μυλωνάς

Χθες, όπως πληροφορούμαστε, έγινε η πρώτη εμφάνιση για υπόθεση που καταχωρίσθηκε σε βάρος τεσσάρων προσώπων, τα οποία σχετίζονται με την έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» πρόκειται για λειτουργούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και δυο άτομα, τα οποία συμμετέχουν σε εταιρείες παραγωγής.

«Την τρίτη δεν πήγα…»

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας εκ των υπαλλήλων της ΚΟΠ είναι ο Ανθούλης Μυλωνάς. Να σημειωθεί ότι στις 27 Νοεμβρίου του 2024 ο κ. Μυλωνάς, απαντώντας σε ερώτημά μας στη Βουλή κατά πόσον κλήθηκε να καταθέσει για την υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων είπε επί λέξει: «Για τα τηλεοπτικά; Νομίζω επήγα δυο φορές. Την τρίτη δεν πήγα…»

Τα τέσσερα αυτά πρόσωπα φέρονται να είχαν κληθεί το 2023 από τους διορισμένους από την ΕΔΠΑ ερευνώντες λειτουργούς, Ηλία Στεφάνου και Ευθύμιο Θ. Ευθυμίου, να καταθέσουν γιια τους σκοπούς της έρευνας, αλλά αρνήθηκαν να το πράξουν.

Να σημειωθεί ότι ο Νόμος υπό τον οποίο λειτουργεί η ΕΔΠΑ έχει πρόνοιες για όποιος αρνούνται συνεργασία σε μια διερεύνηση. Το άρθρο 7 της νομοθεσίας αναφέρει μεταξύ άλλων: «(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής για συλλογή πληροφοριών έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, νοουμένου ότι το αίτημα δεν αφορά έλεγχο και συλλογή κειμένων που συνιστούν αλληλογραφία ή επικοινωνία, οπότε σε τέτοια περίπτωση, το πρόσωπο που υπόκειται στην έρευνα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των στοιχείων αυτών στην Επιτροπή: Νοείται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο σκόπιμα και χωρίς νόμιμη αιτία αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές».