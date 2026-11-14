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Την υλοποίηση του εξαγγελθέντος εθνικού στόχου για τουλάχιστον 15% εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα του προγράμματος SAFE αναμένει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Άμυνας και Διαστήματος (ΚΣΕΑΔ). Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος κατέθεσε υπόμνημα με εισηγήσεις κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, χθες Παρασκευή.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν η συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας και διαστήματος και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, μεταξύ των οποίων ο μηχανισμός SAFE. Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, που είναι μέλος του ΚΕΒΕ, ενημέρωσε τον υπουργό για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, τις προκλήσεις του κλάδου και τις προοπτικές ανάπτυξής του.

Ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε την κυπριακή αμυντική βιομηχανία αναπτυσσόμενο εξαγωγικό κλάδο. Όπως είπε, η ανάπτυξή της συμβάλλει στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Ο υπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της στήριξης νέων επιχειρήσεων και κλάδων που βασίζονται στην έρευνα και την καινοτομία. Ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και επενδυτικούς πόρους.