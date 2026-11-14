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Δημοσιεύτηκε χθες σε όλο τον ευρωπαϊκό και αμερικανικό Τύπο –έντυπο και ηλεκτρονικό– ότι ο 51χρονος Βρετανός ηθοποιός και κωμικός, Ράσελ Μπραντ (Russell Brand), βρίσκεται αντιμέτωπος με έξι νέες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του από δικαστήριο του Λονδίνου, για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων διαφορετικών γυναικών το διάστημα μεταξύ 2004 και 2009.

Όπως είναι γνωστό, στις 9 Νοεμβρίου 2026, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα ετών και έξι μηνών. Σημειώνω αρχικά ότι αυτά τα παλιά και άγνωστα εγκλήματα του επιτυχημένου και διάσημου ηθοποιού, «στοίχειωσαν» μετά από 20 χρόνια και τον έστειλαν στη φυλακή, μέσα από κοινή δημοσιογραφική παρέμβαση και αποκαλύψεις που έκαναν το τηλεοπτικό κανάλι Channel 4 και η εφημερίδα «Sunday Times», αρχίζοντας από τον Σεπτέμβρη 2023, που οδήγησε σε επίσημη έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου. Εκείνη η δύσκολη δημοσιογραφική διερεύνηση, συνέβαλε στην απόφαση πολλών γυναικών θυμάτων του Ράσελ Μπραντ, να αναφέρουν την υπόθεση στην Αστυνομία, ενώ μέχρι τότε σιωπούσαν και δεν τολμούσαν να καταγγείλουν τους βιασμούς και την κακοποίηση τους.

Προφανώς, προεξοφλούσαν ότι δεν θα γίνονταν πιστευτές και ότι θα εξέθεταν τον εαυτό τους σε ακόμα μεγαλύτερη ψυχική οδύνη, θεωρώντας ότι η διασημότητα και η δημοτικότητα του δράστη, απέκλειε κάθε πιθανότητα δικαίωσης τους. Το είπε και ο Δικαστής Τζόελ Μπενάθαν (Joel Bennathan) που τον καταδίκασε, χαρακτηρίζοντας τον «σεξουαλικό αρπακτικό». Ο Μπενάθαν εξήρε την «αποφασιστικότητα και το θάρρος» των γυναικών που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «ό,τι κι αν φορούν οι γυναίκες, όπου κι αν πηγαίνουν και ό,τι κι αν πίνουν, διατηρούν το δικαίωμα να λένε “όχι” και να απαιτούν δικαιοσύνη, όταν σεξουαλικοί θηρευτές ενεργούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους».

Ο ίδιος ο Μπραντ κατέθεσε ότι στο παρελθόν είχε «εμμονή» με το σεξ, επιμένοντας, όμως, ότι κάθε επαφή ήταν συναινετική. Κοντοστέκομαι σε δύο «ιδιαίτερα» γεγονότα της υπόθεσης: Tο πρώτο είναι ότι η σύζυγός του από το 2017, Λόρα Γκάλαχερ (Laura Gallacher), μητέρα των τριών παιδιών τους, καταθέτοντας ως μάρτυρας υπεράσπισης, τον περιέγραψε ως «αφοσιωμένο πατέρα».

Το δεύτερο είναι ότι μετά τις πρώτες αποκαλύψεις σε βάρος του το 2023, ο Ράσελ Μπραντ στράφηκε στον χριστιανισμό και λειτούργησε ως… θρησκευτικός influencer! Είχε καθιερώσει διαδικτυακές συναντήσεις προσευχής, εξέδωσε βιβλίο με χριστιανική θεματολογία («How to be a Christian in seven days») και εμφανιζόταν στο Δικαστήριο κρατώντας τη Βίβλο ή έναν σταυρό – ένας «αφοσιωμένος πατέρας» που είναι και βιαστής, ένας καλός ηθοποιός με τον σταυρό στο χέρι, στην πιο αποτυχημένη του παράσταση…