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Με προειδοποιήσεις και συστάσεις απάντησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά την εξέταση δέκα εκ των 24 παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά την Εκλογική Διαδικασία Ανάδειξης Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάιο του 2026.

Σε ανακοίνωση της Αρχής σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα 14 παράπονα κρίθηκαν ως αβάσιμα και/ή δεν κατέστη δυνατόν να διερευνηθούν λόγω μη υποβολής των απαραίτητων στοιχείων και/ή αποσύρθηκαν από τους παραπονούμενους. Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι ο αριθμός των παραπόνων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας που διεξήχθη στις 24 Μαΐου 2026 ήταν περιορισμένος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών.

Τα παράπονα που υποβλήθηκαν αφορούσαν τηλεφωνικές κλήσεις και/ή μηνύματα SMS πολιτικού περιεχομένου/προώθησης υποψηφιοτήτων, με 21 εκ των 24 παραπόνων να στρέφονται εναντίον υποψηφίων πολιτικών κομμάτων και τρία εναντίον πολιτικών κομμάτων.

Ως προς το αντικείμενο των παραπόνων, αυτά αφορούσαν τη λήψη ανεπιθύμητων τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων SMS και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ υποβλήθηκε, επίσης, ένα παράπονο που αφορούσε την αναφώνηση ονόματος κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Η Αρχή αναφέρει ότι τρία παράπονα διερευνήθηκαν πλήρως και επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της προειδοποίησης, ενώ εφτά παράπονα διερευνήθηκαν πλήρως και καθηκόντως απευθύνθηκαν συστάσεις.

ΚΥΠΕ