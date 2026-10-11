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Την περασμένη Παρασκεύη σημειώθηκε το περιστατικό με τον άγριο ξυλοδαρμό ανήλικου αγοριού, από ομάδα άλλων ανηλίκων στα Λατσιά, υπόθεση την οποία έφερε στο φως το Σίγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, όλοι οι εμπλεκόμενοι που εμφανίζονται στο επίμαχο βίντεο είναι ηλικίας 14 ετών, γεγονός που τους καθιστά ποινικά μη υπεύθυνους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μόλις το περιστατικό περιήλθε σε γνώση της Αστυνομίας, έγιναν ενέργειες προκειμένου η οικογένεια του ανήλικου που δέχθηκε την επίθεση να προχωρήσει σε γραπτή καταγγελία.

Παράλληλα, στον ανήλικο δόθηκε ιατρικό έντυπο, ώστε να επισκεφθεί το νοσοκομείο για εξέταση.

Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός, πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται να προηγήθηκε παρεξήγηση για μια κοπέλα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις γύρω από την υπόθεση.