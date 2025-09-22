Σε συνέντευξή του στον “Φ” ο Τάσος Γιασεμίδης, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Global Compliance Management Services της KPMG Κύπρου, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσαρμογή τους και τη λήψη έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης για σωστές αποφάσεις.

Όπως είπε, η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων είναι κρίσιμη ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και η ουσιαστική κερδοφορία, αποφεύγοντας φαινόμενα όπου οι επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλό τζίρο αλλά χαμηλά ή ανύπαρκτα κέρδη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σωστή διαχείριση των ταμειακών ροών και της ρευστότητας, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως, προτού δημιουργηθούν προβλήματα που δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα.

Ο κ. Γιασεμίδης υπογράμμισε ότι το ενισχυμένο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, σε συνδυασμό με την εθνική νομοθεσία, δημιουργεί αυξημένο διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, καθώς απαιτείται συμμόρφωση με φορολογικές, τραπεζικές και εποπτικές υποχρεώσεις. Όπως ανέφερε, αυτό συχνά επιβάλλει την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ή την ανάθεση σε επαγγελματίες εκτός της επιχείρησης. Παράλληλα, τόνισε πως η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, επιβαρύνσεις ή ακόμη και σε απώλεια αξιοπιστίας απέναντι στο πελατολόγιο, ειδικά σε ρυθμιζόμενες εταιρείες.

Αναφερόμενος στη λύση του outsourcing, εξήγησε ότι πολλές επιχειρήσεις, κυρίως μικρότερες, μπορούν να αναθέσουν αποτελεσματικά σε εξωτερικούς συνεργάτες κρίσιμες λειτουργίες, όπως μισθοδοσία, λογιστικά αρχεία, υποβολή εκθέσεων προς τον Έφορο Εταιρειών ή τις φορολογικές αρχές, αλλά και την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών για δανειοδοτήσεις. Η εξωτερική ανάθεση, σημείωσε, παρέχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία και εμπειρία, ιδίως απέναντι σε νέες νομοθεσίες και ευρωπαϊκές οδηγίες, μειώνοντας το κόστος και διασφαλίζοντας συμμόρφωση. Ωστόσο, κατέληξε, ο επιχειρηματίας πρέπει να διατηρεί ενεργή επαφή με τους συμβούλους του, ώστε να λαμβάνει την πληροφόρηση που χρειάζεται και να παραμένει σε έλεγχο των στρατηγικών αποφάσεων.

–Κύριε Γιασεμίδη ας ξεκινήσουμε με τα οικονομικά δεδομένα. Η σωστή ανάλυση τους μπορεί να καθορίσει την πορεία μιας επιχείρησης, οδηγώντας την σε σωστές ή λάθος αποφάσεις. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι;

Είναι προφανές ότι το εξωτερικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις, πρώτον να πρέπει να προσαρμόζονται στις αλλαγές που συμβαίνουν στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να λαμβάνουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις, επειδή από τη μια είναι η επέκταση του κύκλου εργασιών και από την άλλη είναι σημαντικό να μπορεί ο ιδιοκτήτης και ο οικονομικός διευθυντής της κάθε επιχείρησης να αντιληφθεί ποια είναι η κερδοφορία, διότι πολλές φορές έχουμε δει περιπτώσεις, όπου επιχειρήσεις είχαν σημαντικό κύκλο εργασιών αλλά την ίδια στιγμή η κερδοφορία ήταν πολύ χαμηλή ή δεν υπήρχαν σωστοί προϋπολογισμοί ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που είχε μια εταιρεία σε χρήματα και σε ρευστότητα.

Οπότε είναι πολύ σημαντικό η πληροφόρηση η οποία λαμβάνεται να είναι έγκυρη και έγκαιρη ούτως ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι σε πρώιμο στάδιο και όχι μετά, που είτε θα έχουν συμβεί γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η επιχείρηση και είτε αυτά αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν καθυστερήσεις όσον αφορά τις ταμειακές ροές, είτε τους προμηθευτές και θα πρέπει να λαμβάνονται τα διορθωτικά μέτρα ούτως ώστε να μπορεί η επιχείρηση να συνεχίσει να αναπτύσσει δραστηριότητες. Επίσης πρέπει να πούμε ότι σημαντικός παράγοντας είναι ότι αυτή τη στιγμή το ρυθμιστικό πλαίσιο ειδικά στην ΕΕ ενισχύεται, υπάρχουν πολλές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις και γενικότερα οι επιχειρηματίες να είναι σωστοί όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τις φορολογικές αρχές, αλλά και με τις αρχές του Εφόρου Εταιρειών, για παράδειγμα του Μητρώου Δικαιούχων.

Οπότε, γίνεται αντιληπτό πως δημιουργείται ένα μείγμα προκλήσεων που θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν και ένα σημαντικό διοικητικό κόστος, το οποίο είτε θα υπάρξει πρόσληψη ατόμων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, είτε αυτές μπορούν να δοθούν σε επαγγελματίες εκτός της επιχείρησης.

–Κάνατε λόγο σε αυξημένο διοικητικό κόστος για την διατήρηση μιας επιχείρησης στην Κύπρο;

Γενικότερα ζούμε σε ένα ρυθμιζόμενο περιβάλλον. Υπάρχουν νομοθεσίες που προέρχονται είτε από την εθνική νομοθεσία, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Γενικότερα, η Ευρώπη έχει την τάση να ρυθμίζει σε λεπτομέρεια πολλά γεγονότα, μια συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, γενικότερα για το αν η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει σε αυτόν τον μοτίβο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού φαίνεται ο Τραμπ να είναι υπέρ της απορρύθμισης ώστε να μειωθεί το ειδικό κόστος.

Όμως, αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες, υπάρχουν οι νομοθεσίες στην Κύπρο, απαιτείται από τις επιχειρήσεις να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν. Οπότε, αυτό προσδίδει έναν επιπλέον διοικητικό κόστος, είτε αυτό αφορά τις υποχρεώσεις προς τα τραπεζικά ιδρύματα, είτε προς την ετοιμασία των λογαριασμών ή της πληροφόρησης που θέλουν να λαμβάνουν οι αρχές και οι φορολογικές αρχές ή ζητήματα που αφορούν πολλές φορές τον Έφορο Εταιριών ή άλλες εποπτικές αρχές, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις οποίες είναι ρυθμιζόμενες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να προσλάβουν άτομα πολλές φορές εξειδικευμένα σε συγκεκριμένους τομείς να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Γενικότερα βλέπουμε να υπάρχει αυτόν το αυξημένο διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Οπότε, θα πρέπει να αξιολογήσουν με ποιον τρόπο κάποιες από αυτές τις υποχρεώσεις θα τις διαχειριστούν εσωτερικά ή να υπάρχει η παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους οίκους, ούτως ώστε να περιορίσουν το διοικητικό κόστος και το πιο σημαντικό να αποφύγουν λάθη όσον αφορά τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις αλλά και να μην υπάρχουν οποιαδήποτε πρόστιμα για αργοπορημένες καταθέσεις, είτε εντύπων είτε οπτικούς άλλων πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές.

–Είπατε για τις υποχρεώσεις των εταιρειών προς το κράτος. Πόσο σημαντικό είναι για μια επιχείρηση να είναι σωστή σε αυτές τις υποχρεώσεις της;

Υπάρχει ο καθαρός αντίκτυπος που αφορά για παράδειγμα περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όπου το Τμήμα Φορολογίας θα λάβει τα ανάλογα μέτρα, είτε αυτά αφορούν τους τόκους για καθυστερήσεις, είτε κάποια πρόστιμα, ή σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με βάση την νομοθεσία ο Έφορος μπορεί να λάβει και άλλα μέτρα. Υπάρχουν επίσης τα ζητήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις προς τα τραπεζικά ιδρύματα, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δανεισμό, διότι γίνεται αντιληπτικό ότι θα πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση, και ειδικά με τις νέες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας που αφορούν τις νέες δανειοδοτήσεις , όπου θα πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση για τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων έγκαιρα και έγκυρα.

Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι σε περιπτώσεις που μιλούμε για παράδειγμα για ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις η μη συμμόρφωση ενδεχομένως να έχει και ζητήματα όσον αφορά το πελατολόγιο. Γιατί αντιλαμβάνεστε το να υπάρξει μια σημείωση ή οποιαδήποτε αναφορά από τις ρυθμιστικές αρχές για μη συμμόρφωση με τους νόμους ή για κάποιες ρυθμίσεις με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αυτό θα προκαλεί ζητήματα και ερωτήσεις από το πελατολόγιο μιας επιχείρησης. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει συμμόρφωση τόσο με τους εθνικούς κανονισμούς, αλλά και γενικότερα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ενώ θα το έπαιρνα και ένα βήμα παραπέρα, αφού πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση γενικότερα με τις καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διεθνώς και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μετακίνηση, ειδικά στο χώρο της Ευρώπης, για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, αλλά και γενικότερα τη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων.

Οπότε όλα αυτά, επειδή απαιτείται η έκδοση κάποιων εκθέσεων, θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης από τις επιχειρήσεις.

–Κλείνοντας κύριε Γιασεμίδη θα ήθελα να δούμε και λίγο ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετά διάφορες εταιρείες. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που στρέφονται στο outsourcing, δηλαδή στην ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Ποιες από αυτές τις υπηρεσίες θεωρείτε πως μπορούν να ανατεθούν αποτελεσματικά και με ποιον τρόπο.

Γενικότερα υπάρχουν πολλά κομμάτια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσον αφορά την ετοιμασία εκθέσεων, που θα μπορούσαν να δοθούν ανάθεση προς τρίτους και να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Ζητήματα που αφορούν τη μισθοδοσία, τις σωστές αποκοπές προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις ή προς το φόρο εισοδήματος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνονται σωστές αποκοπές και να ετοιμάζονται σωστά έγγραφα προς τους υπαλλήλους μιας επιχείρησης. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον Έφορο Εταιριών, όπως η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης ή την επιβεβαίωση του μητρώου τελικών δικαιούχων.

Υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τα λογιστικά αρχεία, θα μπορούσαν αυτά, ειδικά για μικρότερες επιχειρήσεις, να γίνονται από τρίτους, πάντοτε σε συνεννόηση με τον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας σίγουρα θα πρέπει να έχει άμεση επαφή με τους συγκεκριμένους συμβούλους ώστε να λαμβάνει την πληροφόρηση που χρειάζεται και από εκεί και πέρα πέραν της φορολογίας, του Εφόρου Εταιριών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν μιλούμε για ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις, υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν την ετοιμασία, για παράδειγμα ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή κάποιες μελέτες για τη δανειοδότηση έργων.

Οπότε αυτά θα μπορούν να ετοιμαστούν μέσω της σύμβασης με επαγγελματίες του κλάδου. Φυσικά, πάντοτε θα πρέπει ο επιχειρηματίας να αναλογιστεί το κόστος που θα είχε, αν όλες αυτές οι διαδικασίες διεκπεραιώνονταν εσωτερικά ή εξωτερικά και από εκεί και πέρα να λάβει τις δικές του αποφάσεις.

Το σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τη σύμβαση με τρίτους είναι το γεγονός ότι οι τρίτοι για συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν την τεχνογνωσία και ενδεχομένως περισσότερη εμπειρία, ειδικά όταν μιλούμε για νέες νομοθεσίες και νέες διατάξεις που προέρχονται, είτε από την Εθνική Νομοθεσία είτε από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.