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Αύξηση 1,6% κατέγραψε η συνολική απασχόληση στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τον αριθμό των εργαζομένων να υπολογίζεται σε 528.699 άτομα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Την ίδια περίοδο, οι πραγματικές ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,1%.

Από το σύνολο των απασχολουμένων, 475.785 ήταν υπάλληλοι και 52.914 αυτοαπασχολούμενοι.

Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στην απασχόληση καταγράφηκαν στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, στις κατασκευές, καθώς και στις τέχνες, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία.

Οι πραγματικές ώρες εργασίας ανήλθαν σε 248.439.000, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε ετήσια βάση. Οι ίδιοι τρεις τομείς παρουσίασαν τις σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις και στις ώρες εργασίας.