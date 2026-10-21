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Η Geely ανεβάζει τον πήχη στην τεχνολογία φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρουσιάζοντας ένα νέο σύστημα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να μειώσει δραστικά τον χρόνο αναμονής. Το Geely Smart Charging υπόσχεται εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες φόρτισης, χωρίς να παραμελεί δύο κρίσιμους παράγοντες, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας.Η νέα τεχνολογία συνοδεύεται από ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα αφού, σύμφωνα με τις δοκιμές σε μοντέλα του Ομίλου, κατάφεραν να φορτίσουν τις μπαταρίες τους από το 10% στο 70% σε μόλις τέσσερα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η φόρτιση από το 10% στο 97% ολοκληρώθηκε σε οκτώ λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Πίσω από αυτές τις επιδόσεις βρίσκεται το Xingrui PowerMind, ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από τη Geely σε συνεργασία με την StepFun. Η λειτουργία του βασίζεται στον συνεχή συντονισμό του αυτοκινήτου, της μπαταρίας, του φορτιστή, του ηλεκτρικού δικτύου και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαχείριση της θερμοκρασίας. Το σύστημα προβλέπει τις θερμικές μεταβολές έως και 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα, προσαρμόζοντας αυτόματα την ισχύ φόρτισης. Στόχος είναι η μέση θερμοκρασία της μπαταρίας να παραμένει κάτω από τους 55 βαθμούς Κελσίου και η μέγιστη κάτω από τους 65 βαθμούς.

Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της θερμότητας, η Geely ανέπτυξε ένα σύστημα υγρόψυξης πέντε σημείων, το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία φόρτισης, από τον σταθμό και το καλώδιο μέχρι την υποδοχή και την μπαταρία του αυτοκινήτου. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε την πέμπτη γενιά των σταθμών Geely Smart Charging, με μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 2.250 kW. Η μπαταρία Shendun Golden Battery υποστηρίζει ρυθμό φόρτισης έως 12C, επιτρέποντας την επίτευξη των συγκεκριμένων χρόνων.

Η Geely δίνει επίσης έμφαση στη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Μια νέα τεχνολογία ηλεκτρικών μικροπαλμών συμβάλλει, σύμφωνα με την εταιρεία, στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ιόντων λιθίου, αυξάνοντας έως και 20% τη διάρκεια ζωής σε κύκλους φόρτισης. Τέλος, παρουσιάστηκε η νέα Ultra Short Blade Battery, με βελτιωμένη κατασκευή που μειώνει τη θερμότητα κατά 10% και υποστηρίζει φόρτιση έως 6C. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Geely δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αύξηση της ισχύος, αλλά επιχειρεί να συνδυάσει ταχύτητα, αξιοπιστία και μεγαλύτερη αντοχή, αντιμετωπίζοντας ορισμένους από τους σημαντικότερους προβληματισμούς των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.