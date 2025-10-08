«Θα λυθεί άμεσα» το θέμα με τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού.

Αυτό ανέφερε πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών το μέλος της Επιτροπής, Στέφανος Κόρφης.

Αφού πρώτα ανέφερε ότι εδώ και τέσσερις μήνες, μετά την παραίτηση του Ανδρέα Καπαρδή από τη θέση του επικεφαλής (16/6/25), δεν μπορεί να λειτουργήσει νομότυπα η Επιτροπή («δεν έχουμε νόμιμη συγκρότηση»), είπε επί λέξει: «Όσον αφορά στο θέμα του προέδρου, έχουμε πληροφορηθεί ότι θα λυθεί άμεσα».

Την ώρα που έκανε τις πιο πάνω τοποθετήσεις ο κ. Σκορδής συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο. Να σημειωθεί ότι το κυβερνητικό σώμα στη βάση της κείμενης νομοθεσίας διορίζει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επρόκειτο στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου να θέσει στο τραπέζι συγκεκριμένο όνομα για την προεδρία της Επιτροπής.