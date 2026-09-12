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ΜΕ την επάνοδο των μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, των εργαζομένων ευρύτερα από τις διακοπές, επανέρχεται και το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ένα ζήτημα, το οποίο πιέζει την καθημερινότητα μας. Πρόκειται για καθημερινό βάσανο.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, αν και είμαστε μικρή χώρα, τα αυτοκίνητα στους δρόμους είναι πολύ περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν χρησιμοποιούνται πολύ καθώς υπάρχει μια εδραιωμένη αντίληψη και νοοτροπία για χρησιμοποίηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Υποτίθεται ότι αυτό γίνεται από τους πολίτες για να διευκολύνονται. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη. Διευκολύνονται οι πολίτες μερικώς γιατί δεν εξαρτάται η μετακίνησή τους από τρίτους, στην προκειμένη περίπτωση από τα μέσα δημόσιας μεταφοράς, αλλά η ταλαιπωρία στους δρόμους δεν αποφεύγεται.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ προκαλείται κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στους δρόμους. Ένα κομφούζιο. Κι εάν σε κάποιους δρόμους, οδικές αρτηρίες, πραγματοποιούνται έργα, κατασκευαστικά ή βελτίωσης, τότε το πρόβλημα είναι προδήλως μεγαλύτερο.

ΤΟ πρόβλημα είναι υπαρκτό κι εάν τούτο δεν το αναγνωρίσουμε, τότε δεν θα αντιμετωπιστεί ποτέ. Θα διαιωνίζεται και θα ταλαιπωρεί τους πολίτες. Τι φταίει; Κυκλοφοριακό πρόβλημα εντοπίζεται πρωτίστως εντός των πόλεων, ενίοτε όμως και εκτός. Για παράδειγμα, το πρόβλημα στη Λεμεσό είναι πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες πόλεις. Η νέα υπουργός Μεταφορών, η οποία είναι από τη Λεμεσό και ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό και ως Δημοτικός Σύμβουλος, γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα. Γνωρίζει και τι έγινε μέχρι σήμερα και τι μπορεί, πρωτίστως, να γίνει.

ΑΛΛΑ δεν είναι μόνο η Λεμεσός. Το πρόβλημα είναι παγκύπριο. Η αναφορά στη Λεμεσό έγινε καθώς εκεί είναι μεγαλύτερο και πιο πιεστικό. Είναι γνωστό ότι διαχρονικά έχουν γίνει πολλές μελέτες. Έχουν, επίσης, γίνει πολύ περισσότερες συσκέψεις για το ζήτημα τούτο. Το αποτέλεσμα; Είναι σαφές πως πολλά έχουν γίνει, πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν. Από έργα μέχρι και αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό το τελευταίο είναι σημαντικό και επηρεάζει τη μεγάλη εικόνα.

ΔΕΝ υπάρχει, λέγεται συχνά- πυκνά, πρόβλημα που δεν επιλύεται. Αυτό είναι σωστό. Υπάρχουν, όμως, ζητήματα που δύσκολα αντιμετωπίζονται, όπως είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο έχει καταστεί γάγγραινα και μεγάλος πονοκέφαλος για τους πολίτες. Αλλά και για τους αρμόδιους, που προφανώς και δεν κάθονται με δεμένα τα χέρια.

ΘΕΛΟΥΜΕ πρωτοβουλίες, που θα διευκολύνουν τη ζωή των οδηγών, των πολιτών και τις ζητάμε εδώ και τώρα.