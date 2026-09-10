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…Όταν ο Πούτιν κάνει πλάκα με τους απεσταλμένους του Τραμπ!

Μόλις αναχώρησαν από το Κίεβο οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας

Η Μόσχα συμμορφώθηκε με την κατάπαυση του πυρός για λιγότερο από δύο ημέρες, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στις δολοφονίες Ουκρανών μόλις το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα.

Εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή, σκοτώνοντας 2 άτομα. Άλλοι 12 τραυματίστηκαν.

Η Βενεζουέλα από την άλλη, είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα. Έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και είναι ένας από τους κορυφαίους εξαγωγείς στον κόσμο. Προηγουμένως, ήταν ένας, όχι και τόσο δυναμικός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων, όπως ο καφές και το κακάο.

Πολύ γρήγορα, όμως, το πετρέλαιο κατέληξε να κυριαρχεί στις εξαγωγές και, φυσικά, τα έσοδα της κυβέρνησης πολλαπλασιάστηκαν. Τώρα, η Βενεζουέλα παλεύει με υπερπληθωρισμό, ελλείψεις βασικών αγαθών, ανεργία, φτώχεια, ασθένειες, υψηλή παιδική θνησιμότητα, υποσιτισμό, περιβαλλοντικά προβλήματα, σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη διαφθορά.

Επιπλέον, υπάρχουν τώρα και οι κυρώσεις των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επισπεύσει την προσφυγική κρίση στη χώρα, όπου περισσότεροι από 7,9 εκατομμύρια άνθρωποι την έχουν εγκαταλείψει. Δυστυχώς, η κρίση στη Βενεζουέλα έχει συμβάλει στη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Τέχνη της Θεραπείας με εικόνες για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς της Βενεζουέλας. Οι καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο έχουν αφήσει περίπου 59.000 κτήρια κατεστραμμένα και ακόμη περισσότερους ανθρώπους που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.

«Εγώ σκέφτομαι τρόπους να βοηθήσω πέρα ​​από το να μαζέψουμε και να διανείμουμε κάποια λίγα ή πολλά χρήματα», λέει η Juliana Sordo της Barcelona Soto Gallery, «αξιοποιώντας αυτό που γνωρίζω καλύτερα βλέποντας και μελετώντας την τέχνη της Talia», frameworks. (Φωτό)

Επτά από τους καλλιτέχνες που εκπροσωπεί ο Rondo προσφέρουν φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων νεκρές φύσεις και νοτιοαμερικανικά τοπία. Σε αντάλλαγμα για μια δωρεά 150 ευρώ στο ίδρυμα της Βενεζουέλας. Το 100% των κερδών από τις γκαλερί, την τρέχουσα έκθεση νέων λατινοαμερικανικών ταλέντων, El de Otros solace, που σημαίνει η ζεστασιά των ήλιων, θα διατεθεί, επίσης, στο Ίδρυμα.

Και τώρα, ένα ακόμα για τον δρόμο και ξέρετε πόσο μου αρέσουν τα βασιλικά. Μόνο του Μπάκιγχαμ. Τα υπόλοιπα είναι απελπιστικά βαρετά: Έ ναι, ο Πρίγκηπας Χάρι, με όλες τις εξορίες που του επέβαλαν, είναι ακόμα 5ος στη σειρά για τον βρετανικό θρόνο. Μετά από τα τρία παιδιά του αδελφού του Πρίγκηπα Ουίλλιαμ – Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις.

Ο επόμενος στη σειρά, έκτος, είναι ο δικός του μεγαλύτερος γιος, Πρίγκηπας Άρτσι.

Τώρα, σε ποια κατάσταση είναι;

Παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020, αλλά αυτό δεν τον αφαιρεί από τη διαδοχή.

από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020, αλλά αυτό δεν τον αφαιρεί από τη διαδοχή. Τι λέει ο Νόμος : Μόνο μια πράξη του Κοινοβουλίου μπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει κάποιον από την επίσημη σειρά διαδοχής του Θρόνου.

: Μόνο μια πράξη του Κοινοβουλίου μπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει κάποιον από την επίσημη σειρά διαδοχής του Θρόνου. Ο Χάρι αποτραβήχτηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020, αλλά αυτό δεν τον αφαίρεσε από τη σειρά της διαδοχής.

από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020, αλλά αυτό δεν τον αφαίρεσε από τη σειρά της διαδοχής. Νομική Λύση: Μόνο μια απόφαση από το Κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει ή να απομακρύνει κάποιον από τη επίσημη σειρά της διαδοχής για τον Θρόνο.

(*) … κι όλα τα ίδια μένουν!