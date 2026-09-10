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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της SABAH ALSADI, 13 ετών από τη Ρουμανία, η οποία απουσιάζει από τις 10/09/2026 από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η 13χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.55μ. περίπου, μέτριας σωματικής διάπλασης, με μαύρα μακριά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.